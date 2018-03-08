فيديو.. الإنقاذ النهرى تبحث عن جثة شاب سقط بدراجة بخارية من أعلى عبارة نهرية بطهطا







سوهاج محمود مقبول

يكثف العاملون بوحدة الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، جهودهم من أجل إنتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل، بناحية قرية الخذندارية شرق دائرة مركز طهطا، عقب سقوطه ودراجته البخارية من أعلى العبارة النهرية.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بسقوط شاب بدراجته البخارية من أعلى العبارة النهرية بالنيل دائرة مركز طهطا.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى التى بدأت تمشط ليلا المنطقة التي سقط بها الشاب في محاولة لإستخراجه بينما تجمع عدد كبير من الأهالى على شاطئ النهر الشرقى والغربى على أمل من تمكن القوات من إنتشال جثة الشاب.

جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.