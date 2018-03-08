فيديو.. إحباط تهريب 60 طن ألعاب نارية وشماريخ بميناء الإسكندرية







كتب محمود عبد الراضى

أحبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، تهريب 60 طنا من الألعاب النارية والشماريخ إلى داخل البلاد.

وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى مفادها ورود ثلاث حاويات بإسم إحدى الشركات للإستيراد والتصدير الكائنة بالسيدة زينب بالقاهرة قادمة على متن باخرة من إحدى الدول الأجنبية عبارة عن(أوانى زجاجية) وأخفت ضمن مشمولها كميات كبيرة من الألعاب النارية والشماريخ بهدف تهريبها إلى داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشول الرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط كميات كبيرة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام تزن حوالى (60) طن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق