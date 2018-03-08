فودافون مصر توقع شراكة حصرية مع نادى ليفربول الإنجليزى







كتبت: هبة السيد

أعلنت شركة فودافون مصر اليوم عن توقيعها عقد رعاية وشراكة حصرية مع نادى ليفربول الانجليزى العريق فى مفاجأة مدوية فى عالم كرة القدم على المستويين المحلى والأوروبي، لتقدم من خلال هذه الشراكة الاستثنائية محتوى رياضى عالمى لعشاق كرة القدم الانجليزية فى مصر وتوفر محتوى لمتابعة أهم أخبار نادى ليفربول ولاعبيه، بما فى ذلك أبرز لحظات المباريات ومعسكرات التدريب، ولقاءات مع اللاعبين وفيديوهات للأهداف المتاحة على قنوات ليفربول الرياضية، وذلك لعملاء فودافون مصر .

وتأتى هذه الشراكة تأكيدًا على حرص الشركة على تقديم خدمات ومحتوى رياضى متميز؛ وذلك تلبيةً لإحتياجات عملائها واهتمامهم بمتابعة أخبار الدورى الانجليزى ونادى ليفربول العريق ذو الشعبية الكبيرة فى مصر، وقد وقع عقد الشراكة من جانب فودافون الرئيس التنفيذى للشركة ألكسندر فرومان ومن جانب ليفربول بيلى هوجان، المدير التنفيذى لنادى ليفربول.

وتُعد الشراكة مع نادى ليفربول إضافة كبيرة للمحتوى الرياضى المميز الذى تقدمه فودافون لعملائها بالفعل، خاصة وأن سفير العلامة التجارية "محمد صلاح" هو أيضًا نجم الفريق، ليتمكن عملاء فودافون من متابعة الأخبار والمحتوى الخاص بالنجم وأهدافه لأول مرة على الإطلاق، وذلك من خلال خدمة "عالم محمد صلاح" التى تقدم أخبار وصور وفيديوهات حصرية لنجم المنتخب المصرى وفريق ليفربول الإنجليزى لعملاء فودافون فقط، كما ستحتفى فودافون بالنجم "محمد صلاح" بأن تقدم لعملائها دقائق مجانية مع كل هدف يسجله اللاعب، بالإضافة إلى خدمة "عالم النادى الأهلي" الذى تفخر فودافون مصر بكونها الراعى الرسمى للنادى صاحب الشعبية الأكبر فى مصر.

وصرح ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، قائلًا إن الشركة بدأت عام 2018 بداية شرسة ونارية وذلك بالإعلان عن شراكتها مع النجم المصرى محمد صلاح، لتستمر على نفس الوتيرة القوية خلال العام بالإعلان عن التعاقد مع ليفربول أحد أكبر الأندية فى الدورى الإنجليزى الذى استطاع أن يحقق مكانة فريدة فى مصاف الأندية الإنجليزية، وبالتالى لتتصدر هذه الشراكة الحصرية الجديدة مع النادى عالم كرة القدم لعام 2018.



اليكسندر فرومان وبيلى هوجان

وأضاف فرومان أن فودافون حريصة على تبوء مكانة مميزة فى عالم كرة القدم، لمواكبة رغبات عملائها المصريين المتزايدة فى توفير محتوى كروى متميز ومتابعة لاعبها المفضل فى الدورى الإنجليزي، ليتجلى شعار النادى الإنجليزى "لن تسير وحدك أبداً" فى أبهى صوره من خلال هذه الشراكة مع كل من نادى ليفربول ومحمد صلاح، فكلاهما "لا يسيرا وحدهما أبدًا" بل هى روح الفريق ومساندته التى تصنع الأبطال، ليصبح مو صلاح اليوم هو أفضل لاعب أفريقى فى الملاعب الأوروبية حاليًا، وقد نال لقب "أفضل لاعب" فى الدورى الإنجليزى لشهر نوفمبر الماضى وهى الجائزة التى يحصل عليها مصرى لأول مرة فى التاريخ، ولقب "لاعب الشهر" 3 مرات مع فريقه الحالى "ليفربول" الإنجليزى، ولقب "أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2017" وجائزة "بى بى سى" لأفضل لاعب أفريقى لعام 2017 .

من جانبه صرح بيلى هوجان المدير التنفيذى لنادى ليفربول أنه فخور بالشراكة مع فودافون التى تُعد إحدى أكبر مشغلى الاتصالات فى مصر والعالم، وإحدى أكبر داعمى رياضة كرة القدم فى مصر والتى تحظى بشعبية هائلة دونًا عن الرياضات الأخري، مضيفًا أن نادى ليفربول الإنجليزى يتمتع بجماهيرية هائلة فى مصر وله قاعدة مشجعين كبرى وازدادت شعبيته فى الآونة الأخيرة بعد انضمام اللاعب المصرى ونجم الدورى الانجليزى محمد صلاح إليه.



نهى سعد وورئيس فودافون ومدير ليفربول

وأضاف هوجان أنه فى ظل تألق محمد صلاح فى نادى ليفربول، ومنافسته على الألقاب العالمية والدولية، حتى أصبح سفيراً للرياضة المصرية فى الخارج، فإنه يُعد قيمة مضافة هائلة للنادى لجذب المزيد من مشجعى ومحبى كرة القدم فى القارة السمراء وتحديدًا فى مصر.

وتأسس نادى ليفربول لكرة القدم فى عام 1892، وهو أحد أعرق وأشهر أندية كرة القدم فى العالم، وقد فاز النادى ببطولة الدورى الإنجليزى 18 مرة، وحصد 7 ألقاب فى كأس الإتحاد الإنجليزي، 8 ألقاب فى كأس الرابطة الإنجليزية، كما حقق لقب دورى أبطال أوروبا 5 مرات ولقب الدورى الأوروبى 3 مرات وحصد كأس السوبر الأوروبى 3 مرات، بالإضافة إلى 15 لقباً فى كأس الدرع الخيرية.