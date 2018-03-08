فودافون مصر توقع شراكة حصرية مع نادى ليفربول الإنجليزى

فودافون مصر توقع شراكة حصرية مع نادى ليفربول الإنجليزىالخميس، 08 مارس 2018 01:38 م
كتبت: هبة السيد
أعلنت شركة فودافون مصر اليوم عن توقيعها عقد رعاية وشراكة حصرية مع نادى ليفربول الانجليزى العريق فى مفاجأة مدوية فى عالم كرة القدم على المستويين المحلى والأوروبي، لتقدم من خلال هذه الشراكة الاستثنائية محتوى رياضى عالمى لعشاق كرة القدم الانجليزية فى مصر وتوفر محتوى لمتابعة أهم أخبار نادى ليفربول ولاعبيه، بما فى ذلك أبرز لحظات المباريات ومعسكرات التدريب، ولقاءات مع اللاعبين وفيديوهات للأهداف المتاحة على قنوات ليفربول الرياضية، وذلك لعملاء فودافون مصر .
وتأتى هذه الشراكة تأكيدًا على حرص الشركة على تقديم خدمات ومحتوى رياضى متميز؛ وذلك تلبيةً لإحتياجات عملائها واهتمامهم بمتابعة أخبار الدورى الانجليزى ونادى ليفربول العريق ذو الشعبية الكبيرة فى مصر، وقد وقع عقد الشراكة من جانب فودافون الرئيس التنفيذى للشركة ألكسندر فرومان ومن جانب ليفربول بيلى هوجان، المدير التنفيذى لنادى ليفربول.
وتُعد الشراكة مع نادى ليفربول إضافة كبيرة للمحتوى الرياضى المميز الذى تقدمه فودافون لعملائها بالفعل، خاصة وأن سفير العلامة التجارية "محمد صلاح" هو أيضًا نجم الفريق، ليتمكن عملاء فودافون من متابعة الأخبار والمحتوى الخاص بالنجم وأهدافه لأول مرة على الإطلاق، وذلك من خلال خدمة "عالم محمد صلاح" التى تقدم أخبار وصور وفيديوهات حصرية لنجم المنتخب المصرى وفريق ليفربول الإنجليزى لعملاء فودافون فقط، كما ستحتفى فودافون بالنجم "محمد صلاح" بأن تقدم لعملائها دقائق مجانية مع كل هدف يسجله اللاعب، بالإضافة إلى خدمة "عالم النادى الأهلي" الذى تفخر فودافون مصر بكونها الراعى الرسمى للنادى صاحب الشعبية الأكبر فى مصر.
وصرح ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، قائلًا إن الشركة بدأت عام 2018 بداية شرسة ونارية وذلك بالإعلان عن شراكتها مع النجم المصرى محمد صلاح، لتستمر على نفس الوتيرة القوية خلال العام بالإعلان عن التعاقد مع ليفربول أحد أكبر الأندية فى الدورى الإنجليزى الذى استطاع أن يحقق مكانة فريدة فى مصاف الأندية الإنجليزية، وبالتالى لتتصدر هذه الشراكة الحصرية الجديدة مع النادى عالم كرة القدم لعام 2018.
اليكسندر فرومان وبيلى هوجان
من جانبه صرح بيلى هوجان المدير التنفيذى لنادى ليفربول أنه فخور بالشراكة مع فودافون التى تُعد إحدى أكبر مشغلى الاتصالات فى مصر والعالم، وإحدى أكبر داعمى رياضة كرة القدم فى مصر والتى تحظى بشعبية هائلة دونًا عن الرياضات الأخري، مضيفًا أن نادى ليفربول الإنجليزى يتمتع بجماهيرية هائلة فى مصر وله قاعدة مشجعين كبرى وازدادت شعبيته فى الآونة الأخيرة بعد انضمام اللاعب المصرى ونجم الدورى الانجليزى محمد صلاح إليه.
نهى سعد وورئيس فودافون ومدير ليفربول
وأضاف هوجان أنه فى ظل تألق محمد صلاح فى نادى ليفربول، ومنافسته على الألقاب العالمية والدولية، حتى أصبح سفيراً للرياضة المصرية فى الخارج، فإنه يُعد قيمة مضافة هائلة للنادى لجذب المزيد من مشجعى ومحبى كرة القدم فى القارة السمراء وتحديدًا فى مصر.
وتأسس نادى ليفربول لكرة القدم فى عام 1892، وهو أحد أعرق وأشهر أندية كرة القدم فى العالم، وقد فاز النادى ببطولة الدورى الإنجليزى 18 مرة، وحصد 7 ألقاب فى كأس الإتحاد الإنجليزي، 8 ألقاب فى كأس الرابطة الإنجليزية، كما حقق لقب دورى أبطال أوروبا 5 مرات ولقب الدورى الأوروبى 3 مرات وحصد كأس السوبر الأوروبى 3 مرات، بالإضافة إلى 15 لقباً فى كأس الدرع الخيرية.
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