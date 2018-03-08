فلسطينيون يعتزمون إقامة خيام قرب الحدود مع إسرائيل للمطالبة بحق العودة







(أ ف ب)

أعلنت الفصائل الفلسطينية ومبادرات شبابية ومجتمعية، اليوم الخميس، أنها تنوى اقامة خيام قرب حدود قطاع غزة وإسرائيل للمطالبة بحق العودة الى بلداتهم التى هجروا منها عام 1948، وذلك بدءا من يوم الارض المصادف آخر الشهر الحالى وحتى ذكرى النكبة فى 15مايو.

وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية فى بيان تلقته وكالة فرانس برس انها شكلت "الهيئة الوطنية لانطلاق فعاليات مخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار".

وقال عضو فى اللجنة التى تضم ممثلين عن كافة الفصائل بما فيها حركة حماس ولجان اللاجئين الشعبية ، انه "بدءا من يوم الأرض الموافق 30 مارس ستتم اقامة آلاف الخيام بمحاذاة السياج (الحدودى) للتاكيد على حق العودة الى المدن والبلدات والقرى التى هجروا منها فى النكبة عام 48".

ويتم احياء ذكرى يوم الارض فى 30 مارس تخليدا لذكرى ستة فلسطينيين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلى فى نفس اليوم عام 1976 أثناء احتجاجات على مصادرة اسرائيل اراض عربية فى الجليل، حيث عمت الاحتجاجات والاضراب.

واضاف "سيقيم فى هذه الخيام مئات الاف الفلسطينيين مع اولادهم واطفالهم حتى يقف المجتمع الدولى امام مسؤولياته لارجاع الحقوق الى الفلسطينيين وعودتهم الى ديارهم المهجرين منها".

وتشارك فى هذه الفعالية مبادرات شبابية ومجتمعية عديدة تتولى اقامة الخيام و"تأمين كل ادوات ووسائل الدعم والصمود للاهالى للبقاء فى هذه الخيام بطريقة سلمية" وفق مسؤول فى مبادرة "حق العودة".

وقال هذا المسؤول "قريبا سننتهى من الترتيبات اللوجستية لاقامة الخيام وتم الانتهاء من تحديد اماكن اقامتها بدعم فلسطينى محلى والداعمين للعودة فى الخارج" دون ايضاحات حول مصادر الدعم المالى ،كما ينوى الفلسطينيون تنظيم مبادرات اخرى ومسيرات فى مختلف دول الشرق الأوسط.

وقال باسم نعيم القيادى فى حماس لفرانس برس ان "هذا الحراك شعبى وذو طابع سلمى مجتمعى مدعوم من الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية تم اللجوء اليه بعدما سلك الفلسطينيون كل الطرق ولم تؤد لثمار" مبينا ان "هناك مبادرات موازية ومتزامنة حيث ستنظم مسيرات العودة من لبنان وسوريا والاردن الى الحدود للمطالبة بالعودة".

وشدد على أن هذا التحرك "بعيد كل البعد ان اية مظاهر مسلحة، الناس ستشارك متسلحة بالحق الشرعى والقانونى: حق العودة لبلادهم التى هجروا قسرا منها" وتابع "نتوقع ان يقوم الاحتلال بقمعها ولكن عليه ان يتحمل المسؤولية الكاملة".

وقال "مئات آلاف الناس سيقيمون فى الخيام وذروة هذا العمل ستكون فى 15مايو فى الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية عام 1948".

وأشار بيان اللجنة الى عدة اجتماعات عقدتها القوى بحضور قادة المجتمع المدنى واعضاء فى المجلس التشريعى "من اجل اقامة سلسلة فعاليات ومسيرة وخيام العودة".

وقررت انها "ستجرى الاتصالات المحلية والدولية لصياغة اكبر تحالف دولى مساند للشعب الفلسطينى فى رفضه لقرارات الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال ودعم حق الشعب الفلسطينى فى العودة إلى أرضه التى شرد منها بالقوة وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة" داعية الى "توفير الحماية الدولية للمسيرات الشعبية السلمية".

ورأى نعيم ان هذا "اسلوب نضالى سلمى شعبى جديد سيحظى بدعم دولى كبير" داعيا العالم "إلى التحرك الفورى لانصاف الشعب الفلسطينى وإنهاء الاحتلال ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة"، وتفرض إسرائيل حصارا مشددا برا وجوا وبحرا منذ احد عشر عاما على القطاع الذى يخضع لسيطرة حماس.