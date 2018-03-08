فرنسا ترفع دعوى قضائية جديدة ضد "حفيد البنا" بتهمة الاغتصاب

فرنسا ترفع دعوى قضائية جديدة ضد "حفيد البنا" بتهمة الاغتصابالخميس، 08 مارس 2018 01:00 ص
طارق رمضان حفيد البنا
(رويترز)
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قالت مصادر قضائية، الأربعاء، إن امرأة تبلغ من العمر 45 عاما رفعت دعوى فى فرنسا تتهم الباحث السويسرى طارق رمضان- حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية- باغتصابها، وهى ثالث دعوى من نوعها ضد أستاذ الدراسات الإسلامية المعروف.
وجاء فى الدعوى التى أطلعت عليها رويترز، أن المرأة تتهم رمضان بالاعتداء الجنسى العنيف عليها فى أكثر من مناسبة فى الفترة بين مطلع عام 2013 ويونيو حزيران 2014.
ولم يتسن الوصول لفريق الدفاع عن رمضان للتعليق.
وأمرت محكمة الشهر الماضى باستمرار حبس رمضان فى فرنسا وجرى إخطاره بأنه موضع تحقيق مستفيض بشأن مزاعم اغتصاب التى ينفيها.
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بواسطة:
الاخوان تخصص ارهاب وجنس عنيف
ابسط يا عم طارق رمضان، طلعت حريف جنس عنيف .. رفعت راس جماعة الاخوان. تخصص ارهاب وجنس ..
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