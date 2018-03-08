video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 مارس 2018 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غلق 7 منشآت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية.. صور

الخميس، 08 مارس 2018 11:21 ص
غلق 7 منشآت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية.. صور غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية





كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

نفذ حى باب الشعرية، برئاسة اللواء خالد عقل، حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم شرطة باب الشعرية ومسئولي المربعات والإشغالات والمحلات وفرع الهيئة والتموين، لمتابعة النظافة والإنارة والتشجير والرصف والإشغالات والمحال المخالفة والنشاطات المحظورة وأسفرت الحملة عن متابعة أعمال النظافة بخط سير الحملة، ورفع الحواجز الموجودة بخط سير الحملة، و ضبط عربة كارو بشارع بركة الرطلى تنفيذا لقرار المحافظ القاهرة بلا كارو

وأسفرت  الحملة عن غلق وتشميع مخزن ببركة الحاجب إدارة بدون ترخيص، غلق و تشميع مخزن مستلزمات أحذية فى حبيب شلبى إدارة بدون ترخيص وضبط بداخلة مستلزمات أحذية عليها علامة تجارية عالمية مقلدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، غلق وتشميع بوفية بشارع السلحدار إدارة بدون ترخيص، غلق مقهى ومكتب شحن فى ابن بركة من بركة الرطلى  إدارة بدون ترخيص .

و    ضبط  الحملة تروسكل بدون لوحات معدنية يقوم بإلقاء القمامة بالطريق العام تابع لأحد محلات العصير وتم تطبيق قرار المحافظ وعمل المحضر اللازم تفعيلا لقرار عدم القاء القمامة بالطريق العام ،إعادة غلق مطعم وسوبر ماركت ( فض أختام ) فى شارع الجد.

غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (1)
غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (1)

 

غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (2)
غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (2)

 

 

غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (3)
غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (3)

 

 

غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (4)
غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (4)

 

 

غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (5)
غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (5)

 

 

غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (6)
غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (6)

 

 

غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (7)
غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (7)

 

 

غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (8)
غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (8)

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة: تنفيذ 48603 وحدة سكنية لسكان العشوائيات

القاهرة

باب الشعرية

اخبار القاهرة

حملة اشغالات

الاشغالات




لا تفوتك
مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة