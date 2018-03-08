غلق 7 منشآت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية.. صور







كتب سيد الخلفاوى

نفذ حى باب الشعرية، برئاسة اللواء خالد عقل، حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم شرطة باب الشعرية ومسئولي المربعات والإشغالات والمحلات وفرع الهيئة والتموين، لمتابعة النظافة والإنارة والتشجير والرصف والإشغالات والمحال المخالفة والنشاطات المحظورة وأسفرت الحملة عن متابعة أعمال النظافة بخط سير الحملة، ورفع الحواجز الموجودة بخط سير الحملة، و ضبط عربة كارو بشارع بركة الرطلى تنفيذا لقرار المحافظ القاهرة بلا كارو

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مخزن ببركة الحاجب إدارة بدون ترخيص، غلق و تشميع مخزن مستلزمات أحذية فى حبيب شلبى إدارة بدون ترخيص وضبط بداخلة مستلزمات أحذية عليها علامة تجارية عالمية مقلدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، غلق وتشميع بوفية بشارع السلحدار إدارة بدون ترخيص، غلق مقهى ومكتب شحن فى ابن بركة من بركة الرطلى إدارة بدون ترخيص .

و ضبط الحملة تروسكل بدون لوحات معدنية يقوم بإلقاء القمامة بالطريق العام تابع لأحد محلات العصير وتم تطبيق قرار المحافظ وعمل المحضر اللازم تفعيلا لقرار عدم القاء القمامة بالطريق العام ،إعادة غلق مطعم وسوبر ماركت ( فض أختام ) فى شارع الجد.



غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (1)



غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (2)



غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (3)



غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (4)



غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (5)



غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (6)



غلق 7 منشأت مخالفة فى حملة مكبرة بحى باب الشعرية (7)