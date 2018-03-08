غدا.. أكبر قافلة للكشف وإجراء جراحات العيون مجانا بميت الديبة بكفر الشيخ







تنظم جمعية الأورمان، غدا الجمعة، قافلة طبية لمرضى الرمد، للكشف عن العيون وإجراء الجراحات لها بقرية ميت الديبة بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ . وتهدف القافلة الكشف على نحو 1500 حالة مرضية، مع إجراء العمليات الجراحية للحالات المستحقة مجانًا.

وتبدأ العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءًا، وتستقبل جميع الحالات بمراكز محافظة كفر الشيخ. يأتى ذلك فى إطار جهود مؤسسة الأورمان وفى إطار توجيهات الدولة المصرية لعلاج الفقراء بالقرى والنجوع والمناطق الأشد احتياجا، بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة.