video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 مارس 2018 06:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا.. أكبر قافلة للكشف وإجراء جراحات العيون مجانا بميت الديبة بكفر الشيخ

الخميس، 08 مارس 2018 05:19 م
غدا.. أكبر قافلة للكشف وإجراء جراحات العيون مجانا بميت الديبة بكفر الشيخ كشف عيون - أرشيفية





إضافة تعليق

تنظم جمعية الأورمان، غدا الجمعة، قافلة طبية لمرضى الرمد، للكشف عن العيون وإجراء الجراحات لها بقرية ميت الديبة بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ . وتهدف القافلة الكشف على نحو 1500 حالة مرضية، مع إجراء العمليات الجراحية للحالات المستحقة مجانًا.

 

وتبدأ العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءًا، وتستقبل جميع الحالات بمراكز محافظة كفر الشيخ. يأتى ذلك فى إطار جهود مؤسسة الأورمان وفى إطار توجيهات الدولة المصرية لعلاج الفقراء بالقرى والنجوع والمناطق الأشد احتياجا، بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. رئيس "الأرومان": إعمار منازل بئر العبد وإجراء عمليات عيون وقلب بـ5 ملايين جنيه

رئيس الأرومان: تعويض جميع المتضررين من سيول قرية عفونة بالبحيرة

الأرومان تجرى 49 عملية قلب مفتوح بمحافظة المنوفية

عاجل

قافلة طبية

كفر الشيخ

اخبار مصر




لا تفوتك
مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة