عودة الكهرباء جزئيا بعد انقطاعها عن قرى ومدن كفر الشيخ

عودة الكهرباء جزئيا بعد انقطاعها عن قرى ومدن كفر الشيخالخميس، 08 مارس 2018 10:31 م
محولات كهرباء -ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق
شهدت قرى ومدن محافظة كفر الشيخ انقطاع التيار الكهربائى عنها فجأة فى سابقة هى الأولى من نوعها، لعطل في محطة المحولات الرئيسية بالقنطرة البيضاء، وعادت الكهرباء فى بعض مدن المحافظة وقراها ومازال عدد من القرى لم تصل لها الكهرباء، كما انقطعت المياه وعادت كذلك بشكل جزئى.
قال المهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ، إن الكهرباء عادت إلى بعض الأماكن من قرى المحافظة ويتبقى قرى شرق وغرب كفر الشيخ وستعود الكهرباء، بعد قليل، مؤكداً أن سبب الانقطاع عطل فى محطة المحولات، وأن الأجهزة المختصة وفرق الصيانة تعمل لإصلاح العطل، ولضمان عدم تكرار انقطاع التيار مرة أخرى .
وأضاف وكيل وزارة الكهرباء، لـ"اليوم السابع "، أنه تم الدفع بمولدات احتياطى لإنارة بعض المناطق الحيوية ومحولات متنقلة، وتم السيطرة على الأوضاع وجارٍ إعادتها بشكل كامل، مؤكداً أن غرفة العمليات بالمديرية، وبالتنسيق مع غرف العمليات بديوان عام المحافظة والمراكز المختلفة تم التعامل مع الموقف سريعاً ، وتم والدفع بمحولات متنقلة، للإنارة، وأنه تم التأكد من تشغيل المولدات الاحتياطية للمستشفيات والحضانات ومحطات المياه والصرف الصحي.
إضافة تعليق
فى اليوم العالمى للمرأة.. حاخامات إسرائيل والدواعش إيد واحدة ضد النساء.. رجال الدين اليهودى يفتون بأن صوت المرأة عورة ويجبرونها على ارتداء النقاب ويحرمون سيرها خلف المتوفى.. وتعاليم الجمارا تعتبرها متاعا يورث
خرافة حرق الجن للمنازل بكفر الشيخ.. علماء الدين: أفكار مرفوضة شرعًا وتغييب للعقل.. مجدى عاشور يطالب باللجوء إلى العلم فى تفسير الحادث والبعد عن الدجل.. و"فتوى الأوقاف": العفريت ليس لديه قدرة على الإيذاء المادى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة