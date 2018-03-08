عودة الكهرباء جزئيا بعد انقطاعها عن قرى ومدن كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت قرى ومدن محافظة كفر الشيخ انقطاع التيار الكهربائى عنها فجأة فى سابقة هى الأولى من نوعها، لعطل في محطة المحولات الرئيسية بالقنطرة البيضاء، وعادت الكهرباء فى بعض مدن المحافظة وقراها ومازال عدد من القرى لم تصل لها الكهرباء، كما انقطعت المياه وعادت كذلك بشكل جزئى.

قال المهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ، إن الكهرباء عادت إلى بعض الأماكن من قرى المحافظة ويتبقى قرى شرق وغرب كفر الشيخ وستعود الكهرباء، بعد قليل، مؤكداً أن سبب الانقطاع عطل فى محطة المحولات، وأن الأجهزة المختصة وفرق الصيانة تعمل لإصلاح العطل، ولضمان عدم تكرار انقطاع التيار مرة أخرى .

وأضاف وكيل وزارة الكهرباء، لـ"اليوم السابع "، أنه تم الدفع بمولدات احتياطى لإنارة بعض المناطق الحيوية ومحولات متنقلة، وتم السيطرة على الأوضاع وجارٍ إعادتها بشكل كامل، مؤكداً أن غرفة العمليات بالمديرية، وبالتنسيق مع غرف العمليات بديوان عام المحافظة والمراكز المختلفة تم التعامل مع الموقف سريعاً ، وتم والدفع بمحولات متنقلة، للإنارة، وأنه تم التأكد من تشغيل المولدات الاحتياطية للمستشفيات والحضانات ومحطات المياه والصرف الصحي.