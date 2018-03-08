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طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع من أدنى مستوى فى 48 عاما

الخميس، 08 مارس 2018 03:53 م
طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع من أدنى مستوى فى 48 عاما امريكيين -أرشيفية





رويترز
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ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضى من أدنى مستوى فى أكثر من 48 عاما لكن الاتجاه العام مازال يشير إلى أوضاع قوية بسوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن طلبات الإعانة الجديدة زادت بواقع 21 ألفا إلى مستوى معدل فى ضوء العوامل الموسمية بلغ 231 ألفا للأسبوع المنتهى فى الثالث من مارس، كانت الطلبات انخفضت إلى 210 آلاف فى الأسبوع السابق وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة طلبات إعانة البطالة إلى 220 ألفا فى الأسبوع الماضى.

وقراءة الأسبوع الماضى هى السابعة والخمسون بعد المئة على التوالى التى تظل فيها الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل، وتلك أطول مدة متصلة منذ 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر حجما.

ويرى مسؤولو مجلس الاحتياطى الاتحادى "البنك المركزى الأمريكى" أن سوق العمل تقترب الآن من وضع التوظيف الكامل. وسجل معدل البطالة أدنى مستوى فى 17 عاما عند 4.1%.

وارتفع متوسط أربعة أسابيع، الذى يعتبر مؤشرا أدق لاتجاهات سوق العمل، بمقدار ألفى طلب إلى 222 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضى.

 

 


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