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طلاب الجيزة يحصدون العديد من الجوائز فى مسابقة العلوم والهندسة

الخميس، 08 مارس 2018 11:59 م
طلاب الجيزة يحصدون العديد من الجوائز فى مسابقة العلوم والهندسة مسابقة العلوم والهندسة





كتب سيد الخلفاوى
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حصدت محافظة الجيزة المركز الأول وعدة مراكز أخرى فى معرض مصر للعلوم والهندسة ISEFالذى أقامته وزارة التربية والتعليم بالمدينة التعليمية بــ 6 أكتوبر.

وقد ساهمت مديرية التربية والتعليم فى المسابقة بعدد 27 مشروعا وبحث علمى من طلاب مدارس المحافظة فى المسابقة التى تهدف إلى تنمية مهارات البحث العلمى والتفكير لدى طلاب المدارس فى 20 مجال فى العلوم والهندسة .

وقدم اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة التهنئة لمديرية التربية والتعليم على الجوائز التى حصدتها فى المسابقة مشيراً إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب المتفوقين وتنمية مهاراتهم العلمية لإعداد جيل يرتقى بشأن مصرنا الغالية ورفعتها إلى مصاف الدول المتقدمة.

 


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