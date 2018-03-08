طرح مزرعة سمكية 107 أفدنة فى دمياط للمزايدة 15 مارس.. تعرف على الشروط

طرح مزرعة سمكية 107 أفدنة فى دمياط للمزايدة 15 مارس.. تعرف على الشروطالخميس، 08 مارس 2018 11:24 ص
مزرعة سمكية - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى
إضافة تعليق
أعلنت الهيئة العامة للثروة السمكية، عن طرح مزرعة سمكية تابعة للهيئة فى "شطا" بمحافظة دمياط بنظام المزايدة العلنية، للترخيص بحق الانتفاع على مساحة 107 أفدنة و3 قراريط وسهم واحد، وذلك يوم الخميس 15 مارس الجارى.
وقالت الهيئة العامة للثروة السمكية، فى بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن المساحة مقسمة لأحواض، وبها طرق رئيسية وفرعية تتحمل السيارات، ومصدر الرى قناة "شطا"، والصرف فى بحيرة المنزلة، ومدة الطرح 5 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الهيئة.
إضافة تعليق
الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة