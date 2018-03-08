طرح مزرعة سمكية 107 أفدنة فى دمياط للمزايدة 15 مارس.. تعرف على الشروط







دمياط - معتز الشربينى

أعلنت الهيئة العامة للثروة السمكية، عن طرح مزرعة سمكية تابعة للهيئة فى "شطا" بمحافظة دمياط بنظام المزايدة العلنية، للترخيص بحق الانتفاع على مساحة 107 أفدنة و3 قراريط وسهم واحد، وذلك يوم الخميس 15 مارس الجارى.

وقالت الهيئة العامة للثروة السمكية، فى بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن المساحة مقسمة لأحواض، وبها طرق رئيسية وفرعية تتحمل السيارات، ومصدر الرى قناة "شطا"، والصرف فى بحيرة المنزلة، ومدة الطرح 5 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الهيئة.