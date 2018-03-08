ضبط 7150 مخالفة مرورية متنوعة بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة







كتب عبد الرحمن سيد

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7150 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 126 مخالفة تجاوز سرعات، و2109 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 86 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 43 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و26 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و75 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 38 دراجة بخارية وسيارة.