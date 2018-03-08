ضبط 2 كيلو بانجو و150 جرام هيروين وبندقية وفرد خرطوش فى حملة بدمياط







دمياط - معتز الشربينى

شنت مديرية أمن دمياط، برئاسة اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط، وبحضور عدد من قيادات المديرية، اليوم الخميس، حملة مكبرة بقرية الشعراء التابعة لمركز دمياط، لضبط مروجى المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 كيلو بانجو، و150 جرام هيروين، وبندقية رشاش، وفرد خرطوش، كما تم القبض على 51 متهما هاربا من أحكام قضائية متنوعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.