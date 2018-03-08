ضبط مستريح جديد استولى على 1.5 مليون جنيه من ضحاياه بالجيزة







كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لاحتياله على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على حوالى 1.5 مليون جنيه، بدعوى توظيف تلك الأموال فى مجال تجارة الأعلاف.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من 3 أشخاص بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من صاحب شركة توريدات بالمهندسين، ادعى احتياجه لمبالغ مالية لتوظيفها لهم وتوسيع نطاق تجارته على أن يقوم برد تلك المبالغ لهم مقابل فائدة شهرية، إلا أنه تمكن من الاستيلاء منهم على مبالغ مالية حوالى مليون وخمسمائة ألف جنيه.

ومن خلال تكثيف الجهود توصلت الإدارة إلى صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها "محمد س. م" صاحب شركة توريدات، مقيم بمنطقة الهرم بالجيزة "محكوم عليه فى إحدى القضايا وهارب"، حيث قام المتهم بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين بغرض توظيفها فى مجال تجارة الأعلاف والتزم مع بعضهم فى سداد الأرباح المتفق عليها لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية، وفى سبيل ممارسة نشاطه الإجرامى قام بتزوير صورة أمر توريد منسوب لمشروع إنتاج البيض بمنطقة الخانكة موجه إلى شركته يتضمن رسوم توريد بضائع عبارة عن كمية من البيض على شركته بمبالغ كبيرة، وكذا تزوير قسيمة إيداع نقدية لأحد البنوك تفيد قيامه بإيداع مبالغ مالية بحساب الشركة التى ادعى التعامل معها فى تجارة البيض الذى سيقوم بتوريده، وقام بإرسالها للشاكين على أحد برامج التواصل الاجتماعى على تليفوناتهم المحمولة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بمقر شركته وبحوزته (أصل قسيمة الإيداع وأصل أمر التوريد المزوران)، وبفحصهما تبين أنهما مزوران تزويراً كليا، واعترف بالواقعة وتزوير قسيمة الإيداع وأمر التوريد على أحد أجهزة الحاسب الآلى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.