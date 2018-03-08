ضبط عامل بحوزته 5 آلالاف قرص مخدر قبل ترويجها بقنا







قنا - هند المغربي

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد من ضبط عامل قبل ترويجه لكمية من الأقراص المخدرة المعروفة باسم "الفراولة".

حيث وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد برئاسة عقيد مروان العيسوى رئيس الإدارة لمنطقة جنوب الصعيد تفيد قيام عبدالرزاق ع س 56 عامل بجلب كمية من الأقراص المخدرة بعد تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة تمكنت قوة أمنية برئاسة مقدم محمد الضبع وكيل المنطقة والرائد وسام حسين بالتنسيق مع مباحث نجع حمادى تم ضبط المتهم حال استقلاله السيارة رقم 65123 ملاكى قنا وعثر بحوزته على 5000 قرص لعقار الترامادول المخدر المعروف باسم (الفراولة) بقصد الاتجار ومبلغ مالى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق برئاسة المستشار أبو الفتوح بدرى رئيس نيابة نجع حمادى.