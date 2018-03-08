video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 مارس 2018 06:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط عاطل وشقيقته بحوزتهما 3 آلاف قرص مخدر بالقليوبية

الخميس، 08 مارس 2018 11:41 م
ضبط عاطل وشقيقته بحوزتهما 3 آلاف قرص مخدر بالقليوبية أقراص مخدرة - أرشيفية





القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

 
ألقت مباحث القليوبية القبض على شقيقين بقرية ميت العطار ببنها لقيامهما بالاتجار فى الأقراص المخدرة، حيث تمت مداهمة منزلهما وضبط بحوزتهما 3000 قرص مخدر واعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار وضبط بحوزتهما مبلغا ماليا وتولت النيابة التحقيق.
 
وردت معلومات سرية للمقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز بنها تفيد قيام عاطل وشقيقته بالاتجار فى الأقراص المخدرة بقرية ميت العطار دائرة مركز بنها. 
 
تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، وتوجهت قوة كبيرة من رجال المباحث قادها العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية وألقى القبض على المتهمين وهما ورده ح 22 سنة ربة منزل وشقيقها فتحى ح30 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 3 قضايا سلاح ومخدرات.
 
وبالتفتيش تم ضبط 3 آلاف قرص مخدر ومبلغا ماليا 200 جنيه وهاتفا محمولا بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط غطاس وعاطل لحيازتهما كمية من الحشيش والأقراص المخدرة بالغردقة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار القليوبية




لا تفوتك
تعرف على كيفية سداد تكاليف "حج القرعة" بوزارة الداخلية

تعرف على كيفية سداد تكاليف "حج القرعة" بوزارة الداخلية

مايا مرسى: المرأة ثروة مُعطلة وإذا تساوت بالرجل فى العمل سيزيد الناتج القومى 34%

مايا مرسى: المرأة ثروة مُعطلة وإذا تساوت بالرجل فى العمل سيزيد الناتج القومى 34%

فى اليوم العالمى للمرأة.. حاخامات إسرائيل والدواعش إيد واحدة ضد النساء.. رجال الدين اليهودى يفتون بأن صوت المرأة عورة ويجبرونها على ارتداء النقاب ويحرمون سيرها خلف المتوفى.. وتعاليم الجمارا تعتبرها متاعا يورث

فى اليوم العالمى للمرأة.. حاخامات إسرائيل والدواعش إيد واحدة ضد النساء.. رجال الدين اليهودى يفتون بأن صوت المرأة عورة ويجبرونها على ارتداء النقاب ويحرمون سيرها خلف المتوفى.. وتعاليم الجمارا تعتبرها متاعا يورث

خرافة حرق الجن للمنازل بكفر الشيخ.. علماء الدين: أفكار مرفوضة شرعًا وتغييب للعقل.. مجدى عاشور يطالب باللجوء إلى العلم فى تفسير الحادث والبعد عن الدجل.. و"فتوى الأوقاف": العفريت ليس لديه قدرة على الإيذاء المادى

خرافة حرق الجن للمنازل بكفر الشيخ.. علماء الدين: أفكار مرفوضة شرعًا وتغييب للعقل.. مجدى عاشور يطالب باللجوء إلى العلم فى تفسير الحادث والبعد عن الدجل.. و"فتوى الأوقاف": العفريت ليس لديه قدرة على الإيذاء المادى

الآن يمكنك نسخ كلمات المرور المحفوظة على متصفح كروم بكل سهولة

الآن يمكنك نسخ كلمات المرور المحفوظة على متصفح كروم بكل سهولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة