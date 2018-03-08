ضبط عاطل وشقيقته بحوزتهما 3 آلاف قرص مخدر بالقليوبية

ضبط عاطل وشقيقته بحوزتهما 3 آلاف قرص مخدر بالقليوبيةالخميس، 08 مارس 2018 11:41 م
أقراص مخدرة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث القليوبية القبض على شقيقين بقرية ميت العطار ببنها لقيامهما بالاتجار فى الأقراص المخدرة، حيث تمت مداهمة منزلهما وضبط بحوزتهما 3000 قرص مخدر واعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار وضبط بحوزتهما مبلغا ماليا وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات سرية للمقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز بنها تفيد قيام عاطل وشقيقته بالاتجار فى الأقراص المخدرة بقرية ميت العطار دائرة مركز بنها.
تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، وتوجهت قوة كبيرة من رجال المباحث قادها العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية وألقى القبض على المتهمين وهما ورده ح 22 سنة ربة منزل وشقيقها فتحى ح30 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 3 قضايا سلاح ومخدرات.
وبالتفتيش تم ضبط 3 آلاف قرص مخدر ومبلغا ماليا 200 جنيه وهاتفا محمولا بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق.
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