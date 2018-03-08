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الخميس، 08 مارس 2018 01:35 م
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ضبط إخوانيين مطلوبين على ذمة قضايا عنف والانضمام لجماعة محظورة بقنا

الخميس، 08 مارس 2018 01:37 م
ضبط إخوانيين مطلوبين على ذمة قضايا عنف والانضمام لجماعة محظورة بقنا حملة امنية - أرشيفية





قنا- وائل محمد
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ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، القبض على إخوانيين مطلوبين، وصادر لهما قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، فى وقائع أعمال عنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
 
كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من اللواء أشرف رياض مدير المباحث، يفيد بشن حملة أمنية لضبط العناصر الإخوانية، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، لضبط المطلوبين من عناصر الإخوان الصادر لهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة بقنا، أسفرت عن ضبط "م.ح" 40 سنة، و"ي.م" 45 سنة .
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بجميع الوقائع، وباشرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

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