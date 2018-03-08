ضابط شرطة يكون تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالعياط







كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على ضابط شرطة لاتهامه بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالعياط، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم اثناء متابعة قوة أمنية للحالة الأمنية بالطريق الإقليمى بالعياط، حيث استغاث بهم سائق وذكر أن مجهولين هددوه واستولوا على سيارته النقل المحملة بعدد من الماشية وفروا هاربين.

وعلى لافور تمكن رجال المباحث من مطاردة المتهمين وضبط أحدهم، وتبين أنه ضابط شرطة، وبمواجهته اعترف بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالاشتراك مع عاطلين هاربين، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.