ضابط بمرور الجيزة يطارد عاطلين سرقا هاتفين من فتاتين فى بولاق الدكرور







كتب بهجت أبو ضيف

طارد ضابط بمرور الجيزة، اليوم الخميس، عاطلين متهمين بسرقة هاتفين من فتاتين بالإكراه فى منطقة بولاق الدكرور، وتمكن من ضبطهما، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أثناء متابعة ضابط بإدارة مرور الجيزة، الحالة المرورية بشارع فيصل، استغاثت به فتاتين، وتبين أن مجهولين هدداهما واستوليا منهما على هاتفين محمولين وفرا هاربين.

وعلى الفور تمكن الضابط من مطادرتهما وضبطهما، وتبين أنهما عاطلين، وعثر بحوزة أحدهما على مطواة، كما تم ضبط الهاتفين المسروقين، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.