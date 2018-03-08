صور.. ولى العهد السعودى يتفقد أحد أقدم المخطوطات القرآنية فى العالم بلندن







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

تفقد صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، وزير الدفاع السعودى، أحد أقدم المخطوطات القرآنية فى العالم بلندن، والمشهورة بمخطوطة برمنجهام للقرآن الكريم، بعد أن عثرت جامعة بريطانية فى مكتبتها.

قالت جامعة بريطانية، إنها عثرت فى مكتبتها على مخطوطة تعد أحد أقدم المخطوطات القرآنية فى العالم، وقالت أنها ربما دونت بيد شخص عاصر الرسول (صلى الله عليه وسلم).

وأشار فحص بالكربون المشع إلى أن المخطوطة الموجودة بحوزة جامعة برمنجهام فى وسط انجلترا تعود إلى 1370 عاما على الأقل، وهو ما يجعلها إحدى أقدم النسخ المدونة من القرآن.

وقال ديفيد توماس، أستاذ المسيحية والإسلام بالجامعة «قد تعود بنا إلى سنوات قليلة من الظهور الفعلى للإسلام، وقال باحثون إن المخطوطة تتكون من ورقتى رق وتحتوى على أجزاء من القرآن وكتبت بالحبر بأحد أقدم خطوط الكتابة العربية وهو الخط الحجازي.

وقالت الجامعة إنه لعدة سنوات تم ربط المخطوطة عن طريق الخطأ بأخرى مدون بها القرآن ترجع لنهايات القرن السابع. وخلص التحليل بتقنية الكربون المشع -والذى يقال إن دقته تصل إلى 95.4 %- إلى أن الوثيقة ترجع للفترة بين عامى 568 و645. ويعتقد ان النبى محمد عاش بين عامى 570 و632.



صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان يتفقد المخطوطة القرآنية



ولى العهد السعودى يتفقد أقدم المخطوطات القرآنية



ولى العهد السعودى يتفقد أحد أقدم المخطوطات القرآنية



ولى العهد السعودى يتفقد يرى أحد أقدم المخطوطات القرآنية