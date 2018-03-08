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صور.. نقابة المحامين بالأقصر تعلن دعم السيسي فى انتخابات الرئاسة

الخميس، 08 مارس 2018 11:16 م
صور.. نقابة المحامين بالأقصر تعلن دعم السيسي فى انتخابات الرئاسة نقابة المحامين بالأقصر تعلن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي





الأقصر – أحمد مرعى
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نظمت نقابة المحامين بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، مؤتمرا جماهيريا بساحة ميدان أبو الحجاج الأقصر، وذلك للإعلان عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم التصويت لصالحه لاستكمال مسيرة التنمية والبناء بمصر.
 
حضر فعاليات المؤتمر كل من الدوشي شاكر نقيب محامين الأقصر، وأبو الحسن السعدي نقيبا لمركز الأقصر، وجمال عبد الصادق أمين حزب الشعب الجمهوري، والمحامي إميل نظير، والآب أرمانيوس فريد راعي كنسية العذراء بالأقصر، وعدد من أعضاء نقابة المحامين بجانب شخصيات شعبية وأهالى من مدينة الأقصر.
 
واستقبلت نقابة المحامين ضيوف المؤتمر بنغمات المزمار الشعبى، التى رقصت عليها الخيول، بساحة ميدان أبو الحجاج الأقصر، كما بدأ بتلاوة القرآن الكريم، تلاها السلام الجمهوري، وأعلنت نقابة المحامين من خلال المؤتمر، دعمها لاستقرار الدولة ومؤسساتها، كما دعت للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل استكمال مسيرة البناء والحفاظ على مصر ومقتنياتها.
 

 


 


 


 


 

 


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