صور.. مظاهرات للمثليين فى تركيا للمطالبة بحقوقهم الجنسية







(أ ف ب)

تظاهر آلاف المثليين جنسيا فى شوارع مدينة إسطنبول التركية، للمطالبة بالمساواة والحصول على حرياتهم الجنسية فى البلاد، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الخميس.

وتأتى المظاهرات ضمن سلسلة احتجاجات نسائية ضخمة شهدتها المدن التركية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، وقال إحدى المشاركات فى التظاهر إن "وضع النساء معيب هنا، والوضع يتفاقم. إنهم لا يمنحونا حريتنا. هناك ضغوط كل يوم، هذا يكفى".



شوارع إسطنبول



علم المثليين