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صور.. مظاهرات للمثليين فى تركيا للمطالبة بحقوقهم الجنسية

الخميس، 08 مارس 2018 10:46 م
صور.. مظاهرات للمثليين فى تركيا للمطالبة بحقوقهم الجنسية مظاهرات المثليين فى تركيا





(أ ف ب)
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تظاهر آلاف المثليين جنسيا فى شوارع مدينة إسطنبول التركية، للمطالبة بالمساواة والحصول على حرياتهم الجنسية فى البلاد، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الخميس.

وتأتى المظاهرات ضمن سلسلة احتجاجات نسائية ضخمة شهدتها المدن التركية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، وقال إحدى المشاركات فى التظاهر إن "وضع النساء معيب هنا، والوضع يتفاقم. إنهم لا يمنحونا حريتنا. هناك ضغوط كل يوم، هذا يكفى".

شوارع إسطنبول
شوارع إسطنبول

 

علم المثليين
علم المثليين

 

مظاهرات إسطنبول
مظاهرات إسطنبول

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

هاني

نذير الشؤم و الخراب

على هؤلاء

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