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صور.. مديرية أمن القاهرة تشارك المسنات الاحتفال باليوم العالمى للمرأة

الخميس، 08 مارس 2018 11:46 ص
صور.. مديرية أمن القاهرة تشارك المسنات الاحتفال باليوم العالمى للمرأة جانب من الزيارة





كتب إبراهيم أحمد
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كلف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، إدارة الإعلام والعلاقات بالمديرية، للإعداد لتنظيم وفد من قيادات المديرية، للقيام بعدد من الزيارات لدور رعاية المسنين من السيدات لتقديم التهنئة لهم، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة ويوم المرأة المصرية.
 
وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (1)
وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (1)
 
وشارك الوفد برئاسة اللواء مدير الإدارة العامة لقطاع الشرق ومشاركة عدد من الضباط والضابطات بالمديرية فى زيارة إحدى دور رعاية المسنات بمنطقة النزهة، وقاموا بتقديم التهنئة لهم بتلك المناسبات التى تؤكد على دور المرأة المصرية ونضالها من أجل رفعة شأن الوطن والمجتمع بوجه عام.
 
وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (2)
وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (2)
 
وقدم الوفد الهدايا والورود تقديرًا لسيدات مصر وقاموا بقضاء يوم ترفيهى معهم، وعبر رواد الدار عن مدى سعادتهم بتلك الزيارة التى عكست مدى تقدير أجهزة وزارة الداخلية لدور المرأة فى كافة المجالات، وقاموا بتقديم الشكر إلى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية على رعايته لتلك المبادرة .
 
وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (4)
وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (4)
 
ويأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى لهيئة الشرطة وتوطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المواطنين والمؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على أساس من المشاركة الإيجابية، وإيماناً بدور المرأة ورسالتها السامية فى خدمة المجتمع وتقديراً لفضلهن.
 
وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (5)
وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (5)

وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (6)
وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (6)

وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (7)
وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (7)

وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (8)
وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (8)

وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (9)
وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (9)

وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (10)
وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (10)

وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (11)
وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (11)

وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (12)
وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (12)

وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (13)
وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (13)

وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (14)
وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (14)

وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (15)
وفد من الداخلية فى زيارة لإحدى دور رعاية المسنين (15)

 


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