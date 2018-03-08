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صور ..محافظ كفر الشيخ: لجنة لتقدير الخسائر لتعويض متضررى حرائق قرية 17

الخميس، 08 مارس 2018 05:10 م
صور ..محافظ كفر الشيخ: لجنة لتقدير الخسائر لتعويض متضررى حرائق قرية 17 النيران لم تمس الآيات القرآنية





كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إنه كلف لجنة من مديرية التضامن بكفر الشيخ برئاسة السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، لبحث حالة المتضررين من الحرائق بقرية 17 التابعة للوحدة المحلية لقرية الأبعادية بمركز الحامول، لإجراء بحث ومعاينة على الطبيعة لتقدير الخسائر وتعويض الأهالى عما أصابهم من جراء اشتعال النيران بمنازلهم .

وأضاف محافظ كفر الشيح، لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد سبب علمى لتفسير الحرائق ولا يصح أن نقول جن، فهناك ظواهر علمية تبين سبب الحريق، مؤكداً أنه خلال الأيام القادمة ستنكشف الحقيقة من خلال تقرير المعمل الجنائى.

من جانبه، أوضح الشيخ سعد الفقي ، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه وجه قافلتين من مشايخ وخطباء مديرية الأوقاف بالمحافظة، للقرية التى شهدت الحرائق لإلقاء الدروس والاستغفار والتقرب إلى الله، وتذكير الناس والتقرب لله بصالح الأعمال والأخذ بالأسباب والقنوت فى كل الصلوات، وإلقاء الدروس قبل كل صلاة.

من جانب آخر، ساد الهدوء بالقرية، ولم تشتعل النيران لأول مرة منذ 6 أيام والتى اشتعل خلالها النيران في 18 منزلاً .

النيران لم تمس الآيات القرآنية
النيران لم تمس الآيات القرآنية

 

أثار الحريق بمنزل
أثار الحريق بمنزل

 

اليوم السابع داخل احد المنازل المدمرة
اليوم السابع داخل احد المنازل المدمرة

 

اليوم السابع داخل منازل القرية
اليوم السابع داخل منازل القرية

 

النيران تلتهم الأبواب والشبابيك
النيران تلتهم الأبواب والشبابيك

 

النيران وشدتها أثرت على الجدران فتشققت
النيران وشدتها أثرت على الجدران فتشققت

 

أثار الحريق بأحدى المنازل
أثار الحريق بأحدى المنازل

 

اشتعال النيران في منازلهم
اشتعال النيران في منازلهم

 

عدد من المشايخ ورجال الامن بالقرية
عدد من المشايخ ورجال الامن بالقرية

 

الأهالي نقلوا عددا من أثاثهم بأحد الطرق
الأهالي نقلوا عددا من أثاثهم بأحد الطرق

 

أثار الحرائق فى أحد المنازل
أثار الحرائق فى أحد المنازل

 

الأهالى: ننام بالطرقات خوفا من اشتعال النيران
الأهالى: ننام بالطرقات خوفا من اشتعال النيران

 

اللجوء لأحد الطرق
اللجوء لأحد الطرق

 

أثاث وفرش
أثاث وفرش

 

حيرة الأهالى ورغبتهم معرفة أسباب الحريق
حيرة الأهالى ورغبتهم معرفة أسباب الحريق

 


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