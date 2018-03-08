صور.. محافظ الغربية يفتتح ويضع حجر أساس مشروعات خدمية بتكلفه 236 مليون جنيه







الغربيه محمد طارق

تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية توسعات المرحلة الثانية بمحطة مياه طنطا الملاحية بسيجر والمقامة على مساحة 17 فدانًا بتكلفة 125 مليون جنيه وتهدف التوسعات الجارية لزيادة الطاقة الإنتاجية من 1400 لتر ثانية إلى 2000 لتر ثانية، وذلك للقضاء على ضعف المياه بمدينة طنطا والقرى المجاورة لها .

كما تفقد محافظ الغربية الأعمال الجارية لتوسعة محطة مياه الجلاء المقامة على مساحة 7 أفدنة بتكلفه 87 مليون جنيه، وذلك لإنشاء محطة جديدة ورفع كفاءة المحطة القديمة لزيادة الطاقة الإنتاجية من 240 لتر فى ثانية إلى 600 لتر.

ثم افتتح محافظ الغربية، وحدة إسعاف دفرة بتكلفه 150 ألف جنيه، وفى إطار اهتمام محافظ الغربية بتطوير مدخل مدينة طنطا من الناحية الشمالية لكى يظهر بالمظهر اللائق افتتح المحافظ أعمال التطوير بالكورنيش بامتداد الاستناد من كوبرى جيهان إلى كوبرى كلية هندسة بتكلفه قدرها 4 ملايين و500 ألف جنيه.

كما تفقد صقر، أيضا المرحلة الأولى من أعمال تطوير الكورنيش من كوبرى جيهان إلى سوق السيارات بطول 900 متر بتكلفه 12 مليون جنيه تشمل أعمال التدبيش والرصف والتجميل، ثم توجه إلى قرية خرسيت مركز طنطا لوضع حجر الأساس لمدرسة اللواء حسين جابر الرسمية للغات "بتكلفه إجمالية 7 ملايين و500 ألف جنيه المقامة على مساحة 1300 متر مربع وتسع 14 فصلا دراسيا يضم "رياض أطفال – ابتدائى – إعدادى –ثانوى" تبرع من اللواء حسين جابر لخدمة أهالى خرسيت.

ثم عقد المحافظ لقاءا جماهيريا بأهالى القرية واستمع لأهم المشاكل التى تواجه أهالى القرية حيث بدأ اللقاء بالسلام الجمهورى وتلاوة آيات الذكر الحكيم ثم كلمة للواء حسين جابر قدم فيها الشكر لمحافظ الغربية على تشريفه بالحضور، ثم ألقى كلمة أكد فيها على سعادته البالغة لوجوده بينهم وقدم لهم الشكر على حفاوة الاستقبال وقدم الشكر للواء حسين جابر ولأعضاء البرلمان على حضورهم.

وأكد محافظ الغربية، على أن التعليم بالنسبة لمصر هو مسألة حياة وأن المحافظة تسابق الزمن فى بناء المدارس الجديدة للقضاء على كثافة الفصول والتسرب من العملية التعليمية لمواكبه زيادة أعداد التلاميذ والطلبة الجدد.

وأشار أحمد ضيف صقر، إلى أن محافظة الغربية قطعت شوطا طويلا فى قطاع الصحة وما تم افتتاحه من مستشفيات جديدة مثل مستشفى سمنود المركزى ووضع حجر الأساس لمستشفى طنطا الجامعى ومستشفى المنشاوى واستئناف الأعمال بالمستشفيات المتوقفة وهذا الإنجاز يعتبر إضافة جديدة لمنظومة الصحة بمحافظة الغربية .

كما أكد محافظ الغربية، على أنه يتم رصف الطرق فور الانتهاء من دخول المرافق وكذا يتم أيضا رد الشيء لأصله، موضحًا أنه بحلول عام 2020 سوف يتم الانتهاء من مشكلة الصرف الصحى بمحافظة الغربية وتدخل هذه الخدمة جميع القرى والنجوع على مستوى المحافظة ، مضيفًا أن هناك ما يقرب من 51 ألف مواطن فى المحافظة استفاد من برنامج تكافل وكرامة لـ41ألف سيدة و10 آلاف رجل وتم تقديم حوالى 380 مليون جنيه قروض للشباب من مشروعك.

وفى مجال القوى العاملة أضاف ضيف صقر، أنه تم توفير 35 ألف فرصة عمل فى القطاع الخاص، كما يوجد بالقوى العاملة مراكز لتدريب الشباب وتأهيلهم، وفى مجال الإسكان أكد محافظ الغربية أنه سوف يتم طرح 825 وحدة سكنية إسكان اجتماعى بنظام القرعة قريبا للحد من مشكلة الإسكان .

وبالنسبة لتطوير الأماكن العشوائية لمحافظة الغربية، أكد المحافظ، على أنه فى نهاية هذه العام سوف يتم الانتهاء من تطوير الأماكن العشوائية .

وفى نهاية كلمته حث محافظ الغربية المواطنين على العمل والإنجاز والإنتاج وضرب لهم مثل الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى التزم بالعمل والإنتاج فى صمت وليس بالكلام وأنه تم الانتهاء من كثير من المشروعات والإنجازات العملاقة مثل قناة السويس والطرق فى وقت قياسى، موضحًا أنه ولو أعلن الرئيس عن هذه الإنجازات فى برنامجه ما كان أحد يصدقه، الماضية كما حث أيضا المواطنين على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية واختيار من يريدون لأن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى ومشاركة فى بناء الدولة.

واستمع محافظ الغربية، إلى أهم طلبات المواطنين بقرية خرسيت والقرى المجاورة والتى تضمنت ارتفاع كثافة الفصول، مؤكدًا على أن هناك مدارس جديدة تم إنشاؤها للقضاء على تعدد الفترات وكذا كثافة الفصول وبعد المسافة .

ووجه أحمد ضيف صقر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ومدير الأبنية التعليمية ورئيس مدينة طنطا بإيجاد مساحة أرض فضاء لبناء مدارس بقرية خرسيت ووجه أيضا مسئول شركة الكهرباء بعمل إحلال وتجديد شبكة كهرباء خرسيت وزيادة قدرة المحولات الموجودة .

كما وجه محافظ الغربية مسئولى الصرف الصحى بالغربية بحل مشكلة ضعف المياه وتوصيل خدمة الصرف الصحى للقرية، كما وجه أيضا مدير مديرية الطرق برصف طريق طنطا السريع شوبر ورد الشيء لأصلة بشوارع شوبر الجديد، خرسيت، كفر عصام، كفر الحما، ووجه مسئول الشباب والرياضة ورئيس مركز ومدينة طنطا بتوفير أرض لأقامه ملعب لشباب قرية خرسيت .

وطالب محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة بالغربية بالتنسيق مع التأمين الصحى لتوفير علاج لأبناء أحد مواطنى القرية الذى تضرر من عدم صرف علاج لابناءة من التأمين الصحى، ووجه أيضا مسئول الصرف الصحى بالغربية بتوفير أغطية للبيارات لقرية تلبنت قيصر.

وفى نهاية لقاء محافظ الغربية وجه الشكر لأهالى قرية خرسيت على حفاوة الاستقبال، رافق المحافظ اللواء فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والدكتور عبد المنعم شهاب والدكتور سمير الخولى والمحاسب على عز والدكتور فتحى ندا واللواء سعيد طعيمة أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.



جانب من الحضور



محافظ الغربية يفتتح عدد من المشروعات الخدمية



محافظ الغربية يفتتح عدد من المشروعات بمركز طنطا



محافظ الغربيه ووكيل التعليم في وضع حجر الأساس



محافظ الغربية يضع حجر الأساس بمدرسة اللواء حسين جابر للغات بشرق طنطا



محافظ الغربية يفتتح عددا من المشروعات الخدمية