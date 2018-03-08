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صور.. مؤتمر جماهيرى للنائب عبد الرازق الزنط بإسنا لدعم الرئيس السيسي بحضور أسر الشهداء

الخميس، 08 مارس 2018 01:24 ص
صور.. مؤتمر جماهيرى للنائب عبد الرازق الزنط بإسنا لدعم الرئيس السيسي بحضور أسر الشهداء جانب من مؤتمر حاشد للنائب عبد الرازق زنط بالاقصر





الأقصر – أحمد مرعى
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نظم النائب عبد الرازق الزنط عضو مجلس النواب عن مدينة إسنا جنوبى الأقصر، مؤتمر جماهيرى بمركز شباب السلام بمدينة إسنا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لدورة رئاسية ثانية فى الإنتخابات الرئاسية المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري.

 

وحضر فعاليات المؤتمر كافة عائلة آل الزنط بإسنا، ونواب البرلمان بالمحافظة، وعمد ومشايخ قرى ونجوع إسنا، ووالدة وشقيق الشهيد مصطفى حجاجى شهيد الحرب ضد الإرهاب، وقيادات جمعية من أجل مصر وشباب اسنا ورؤساء المجالس المحليه، والقيادات الشعبية والتنفيذية باسنا ورجال الازهر والكنيسة.

 

وأكد النائب عبد الرازق الزنط فى كلمته بالمؤتمر، أن كافة أبناء مدينة إسنا الأكبر كتلة تصويتية فى الأقصر يدعمون بكل محبة وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وسيتوجهون لصناديق الإنتخابات فى 26 و27 و28 مارس بالآلاف وبمسيرات حاشدة لتأييد الرئيس والتصويت له فى الإنتخابات، مؤكداً أن الشعب المصرى يثق فى القياداة الحكيمة للرئيس السيسى وقدرته على التنمية التى ظهرت بنجاح ضخم خلال السنوات الماضية، وسيستكمل مسيرة النجاح والبناء والتنمية فى الفترة الثانية.

 

وأكد عضو البرلمان عن مدينة إسنا، أن مصر تحارب الإرهاب الغاشم فى سيناء بكل قوة ولن يتوانى أحد عن دعم ومساندة رجال القوات المسلحة فى حربهم ضد الإرهاب، موضحاً أن أبسط خطوة لدعم حرب مصر ضد الإرهاب هى الوقوف بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسى ويدعمه بكل قوة ضد القوى والدول المعادية لمصر والتى تحاول إسقاط نظامها وهدم مؤسساتها والعودة بها لمرحلة الفوضى.

 

مؤتمر جماهيري للنائب عبد الرازق الزنط بإسنا لدعم الرئيس السيسي بحضور أسر الشهداء (4)
مؤتمر جماهيري للنائب عبد الرازق الزنط بإسنا لدعم الرئيس السيسي 
 
مؤتمر جماهيري للنائب عبد الرازق الزنط بإسنا لدعم الرئيس السيسي بحضور أسر الشهداء (2)
.    اهالي اسنا يعلنون دعم الرئيس بمؤتمر عبد الرازق الزنط
 
مؤتمر جماهيري للنائب عبد الرازق الزنط بإسنا لدعم الرئيس السيسي بحضور أسر الشهداء (5)
مؤتمر جماهيري للنائب عبد الرازق الزنط بإسنا لدعم الرئيس السيسي 

 


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