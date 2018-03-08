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صور .. مؤتمر جماهيرى حاشد بالشرقية لدعم الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة

الخميس، 08 مارس 2018 01:34 ص
صور .. مؤتمر جماهيرى حاشد بالشرقية لدعم الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة جانب من المؤتمر





الشرقية فتحية الديب
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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة العاشر من رمضان بالتنسيق مع حملة كلنا معاك من أجل مصر مؤتمر جماهيرى حاشد مساء أمس لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة التى ستجرى خلال الشهر الحالى .

من جانبه أكد أحمد كارم عضو الأمانة العامة للحزب أن مستقبل وطن نظم خلال الفترة الماضية مئات المؤاتمرات فى مختلف المحافظات لدعم الرئيس السيسى وستسمر المؤتمرات لحين بدء مرحلة الصمت الانتخابى التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفا أن المرحلة الحالية تحتاج التوحد على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التنمية .

فيما أكد محمد ابراهيم ابو حمر  امين حزب مستقبل وطن فى مدينة العاشر من رمضان أن مصر ستظل قوية بوجود قيادة سياسية قوية مثل الرئيس السيسى ومؤسساتها القوية وعلى رأسهم القوات المسلحة والشرطة ، مضيفا الرئيس السيسى حمل روحه على كتفه فى 3 يوليو من أجل الدفاع عن كرامة المصريين والاستقرار وعدم إثارة الفوضى .

 

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