صور.. ضبط رقيب شرطة بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل منزله بإسنا







الأقصر – أحمد مرعى

ألقي رجال شرطة السياحة والآثار بإسنا، القبض على رقيب شرطة لقيامه بالحفر أسفل منزله للتنقيب عن الآثار، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك بناءاً علي توجيهات اللواء مصطفى أنسى مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وتوجيهات اللواء هشام قدري مدير المباحث بتكثيف الجهود لمواجهة المنقبين عن الآثار.

تلقى الرائد محمد عبد العزيز رئيس وحدة مباحث سياحة وآثار إسنا وأرمنت، معلومات تفيد بقيام "ا.أ.ع" 45 سنة رقيب شرطة بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزله الكائن بقرية المعلا، فخرجت قوة بقيادة العقيد أبو الحجاج بكري رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بالأقصر، وبرفقته الرائد محمد حفظ الله رئيس وحدة مباحث سياحة وآثار إسنا وأرمنت، والنقيب معاون أول مباحث مركز شرطة إسنا، وداهمت منزل المتهم وألقت القبض عليه، وعثرت على حفرة عمقها 6 أمتار بقطر 2 متر.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل الرقم 3 أحوال وحدة مباحث سياحة وآثار إسنا، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بإنتداب لجنة من منطقة آثار إسنا لمعاينة موقع الحفر، وعثر على 3 سراديب أولهم سرداب بطول 4 أمتار ويظهر بنهايته فتحة تؤدى إلى سرداب آخر بطول 2 متر يتجه إلى الشمال الشرقى، وينتهى هذا السرداب بفتحة تؤدي لسرداب ثالث بطول 5 أمتار في الاتجاه الشرقى، وأقرت اللجنة أن الحفر الذى قام به المتهم كان بقصد التنقيب عن الآثار مخالفا بذلك القانون الرقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 لحماية الآثار وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



سقوط رقيب شرطة لقيامه بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله بإسنا



جانب من ضبط المتهم بالتنقيب عن الاثار جنوب الاقصر