صور.. ضبط أسلحة وذخائر خلال عملية أمنية ضد عصابة "هيلز أنجلز" ببلجيكا

صور.. ضبط أسلحة وذخائر خلال عملية أمنية ضد عصابة "هيلز أنجلز" ببلجيكاالخميس، 08 مارس 2018 06:01 ص
أسلحة تم ضبطها
أ ف ب
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أعلنت السلطات البلجيكية، أنها ضبطت خلال عملية أمنية واسعة النطاق نفذّتها، الثلاثاء، فى شمال البلاد ضد عصابة "هيلز أنجلز" للدراجين قاذفة صواريخ وحوالى 50 قطعة سلاح أخرى، إضافة إلى ملصقات ومواد تمجّد الرايخ الثالث، مشيرة إلى أنها اعتقلت 12 شخصا لحيازتهم هذه الممنوعات.
وقالت النيابة العامة الفدرالية فى بيان إنه تم إيداع خمسة من بين الموقوفين الـ12 السجن الاحتياطي، فى حين أطلق سراح ثلاثة آخرين بينما لا يزال الأربعة الباقون بانتظار قرار قاضى التحقيق بشأن ما إذا كان سيخلى سبيلهم ام لا.
ولم تنشر السلطات اسماء أى من الذين أوقفوا خلال هذه العملية الأمنية الواسعة النطاق التى جرت فى 18 مكانا مختلفا فى ليمبورغ ونفذتها الشرطة الفدرالية بأمر من قاضى تحقيق فى هذه المقاطعة الناطقة بالهولندية والحدودية مع هولندا.
أسلحة
جانب من ضبط أسلحة وذخائر خلال عملية أمنية
ضبط أسلحة وذخائر خلال عملية أمنية واسعة ضد عصابة هيلز أنجلز ببلجيكا
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