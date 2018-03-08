صور ..سحر نصر تكرم 3 موظفين بمركز خدمات المستثمرين

صور ..سحر نصر تكرم 3 موظفين بمركز خدمات المستثمرينالخميس، 08 مارس 2018 07:54 م
وزيرة الاستثمار سحر نصر والعاملين بمركز خدمات المستثثمرين
كتب عبد الحليم سالم
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كرمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، 3 موظفين بمركز خدمات المستثمرين وفروعه، بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كأفضل موظفين لهذا الأسبوع بناء على أدائهم وتميزهم، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لمركز خدمات المستثمرين باختيار أفضل موظف كل أسبوع.
واختير كل من طارق عصام أمين، باحث فى إدارة الخدمات الحكومية بمركز خدمات المستثمرين أفضل موظف لهذا الأسبوع عن المركز الرئيسى لخدمات المستثمرين، ودينا حسن عبد الله، أفضل موظفة لهذا الأسبوع عن فروع مركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، ووليد على محمد، أفضل موظف لهذا الأسبوع عن الجهات الخارجية بالمركز (الشهر العقارى).
وقامت الوزيرة بتسليمهم شهادة تميز وسط احتفال بحضور علا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، وياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين، وزملائهم العاملين فى المركز، وقدمت الوزيرة الشكر والتقدير لهم على كافة مجهوداتهم وأدائهم المتميز خلال الفترة الماضية فى تسهيل كافة الاجراءات على المستثمرين، كما قدمت التهنئة للعاملات فى المركز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.
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سحر نصر تكرم إحدى الموظفات بمركز خدمات المستثمرين
سحر نصر تكرم الموظفين المثالين بمركز خدمات المستثمرين
سحر نصر وزيرة الاستثمار
وزيرة الاستثمار سحر نصر والعاملين بمركز خدمات المستثثمرين
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