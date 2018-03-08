video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 مارس 2018 06:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. زيارة مساعد الوزير ومدير أمن المنوفية للقوات للوقوف على مدى جاهزيتها

الخميس، 08 مارس 2018 05:03 م
صور.. زيارة مساعد الوزير ومدير أمن المنوفية للقوات للوقوف على مدى جاهزيتها زيارة مساعد الوزير ومدير الأمن لقوات الأمن بالمنوفية





المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

أجرى اللواء زكى صلاح حسام الدين، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، يرافقه اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، جولة مفاجئة على إدارة قوات أمن المنوفية بمدينة قويسنا.
 
يأتى ذلك، فى إطار الجوالات المفاجئة والمتابعات المستمرة للوقوف على مدى استعداد القوات، وجاهزيتها للتعامل مع أى ظروف طارئة وكذا رفع الروح المعنوية لديهم .
 
كان فى استقبال الزيارة، العميد محمد عبد الحافظ مدير الإدارة، حيث تفقدوا غرف الإعاشة وقاعات الطعام والمطبخ وأرض التدريب والمركبات، وفى نهاية الجولة قدم اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية درع الإدارة إلى اللواء  زكى صلاح حسام الدين مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتحار عامل فى أشمون بالمنوفية بسبب مروره بضائقة مالية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مدير امن المنوفية

مساعد الوزير

جولة تفقدية




لا تفوتك
مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة