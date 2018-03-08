صور.. زيارة مساعد الوزير ومدير أمن المنوفية للقوات للوقوف على مدى جاهزيتها

صور.. زيارة مساعد الوزير ومدير أمن المنوفية للقوات للوقوف على مدى جاهزيتهاالخميس، 08 مارس 2018 05:03 م
زيارة مساعد الوزير ومدير الأمن لقوات الأمن بالمنوفية
المنوفية – محمود شاكر
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أجرى اللواء زكى صلاح حسام الدين، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، يرافقه اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، جولة مفاجئة على إدارة قوات أمن المنوفية بمدينة قويسنا.
يأتى ذلك، فى إطار الجوالات المفاجئة والمتابعات المستمرة للوقوف على مدى استعداد القوات، وجاهزيتها للتعامل مع أى ظروف طارئة وكذا رفع الروح المعنوية لديهم .
كان فى استقبال الزيارة، العميد محمد عبد الحافظ مدير الإدارة، حيث تفقدوا غرف الإعاشة وقاعات الطعام والمطبخ وأرض التدريب والمركبات، وفى نهاية الجولة قدم اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية درع الإدارة إلى اللواء زكى صلاح حسام الدين مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا.
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