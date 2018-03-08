صور.. تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات الأمريكية والإسرائيلية







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )

أجرى الجيش الأمريكى والإسرائيلى اليوم الخميس، تدريبات عسكرية مشتركة " فى قاعدة القوات الجوية الإسرائيلية.

ويشارك قائد القوات الجوية الأمريكية الفريق ريتشارد م. كلارك والعميد الإسرائيلى الجنرال زفيكا هايموفيتش، قائد قوات الدفاع الجوى الإسرائيلية.

وأكد الجانبان الأمريكى والإسرائيلى استمرار التدريبات المشتركة لمدة 5 أيام.



جانب من تدريبات القوات الأمريكية



القوات الأمريكية



جانب من التدريبات



مؤتمر صحفى



القوات الإسرائيلية