صور.. تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات الأمريكية والإسرائيلية

صور.. تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات الأمريكية والإسرائيليةالخميس، 08 مارس 2018 06:07 م
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
إضافة تعليق
أجرى الجيش الأمريكى والإسرائيلى اليوم الخميس، تدريبات عسكرية مشتركة " فى قاعدة القوات الجوية الإسرائيلية.
ويشارك قائد القوات الجوية الأمريكية الفريق ريتشارد م. كلارك والعميد الإسرائيلى الجنرال زفيكا هايموفيتش، قائد قوات الدفاع الجوى الإسرائيلية.
وأكد الجانبان الأمريكى والإسرائيلى استمرار التدريبات المشتركة لمدة 5 أيام.
جانب من تدريبات القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
جانب من التدريبات
مؤتمر صحفى
القوات الإسرائيلية
جانب من الأسلحة
إضافة تعليق
الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة