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صور.. بكين تلوح بإجراءات انتقامية ضد واشنطن بعد إعلان ترامب الحرب التجارية

الخميس، 08 مارس 2018 05:01 ص
صور.. بكين تلوح بإجراءات انتقامية ضد واشنطن بعد إعلان ترامب الحرب التجارية وزير الخارجية الصينى وانج يى





أ ف ب
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أعلن وزير الخارجية الصينى وانج يى، الخميس، إن بلاده سيكون لها "حتما رد مناسب وضروري" إذا ما فرضت الولايات المتحدة إجراءات تجارية ضدها، ملوحا بذلك بإجراءات صينية انتقامية ضد أى رسوم جمركية قد تفرضها الإدارة الأمريكية.

وخلال مؤتمر صحفى على هامش جلسة للبرلمان قال وانج "فى عصرنا المعولم اليوم، إن من يلجؤون إلى الحرب التجارية يختارون العلاج الخاطئ لان جلّ ما يفعلونه هو أنهم يعاقبون انفسهم".

من ناحية أخرى، دعت الصين، الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لبدء حوار "فى أسرع وقت"، وذلك بعد إعلان بيونج يانج استعدادها للتفاوض مع واشنطن على نزع سلاحها النووى وهو موضوع لطالما رفض النظام الكورى الشمالى مجرد الحديث عنه.

وقال وزير الخارجية الصينى وانج يى خلال المؤتمر "ندعو كل الأطراف ولا سيما الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى التواصل والتحاور فى أسرع وقت".

جانب-من-مؤتمر-وزير-خارجية-الصين
جانب من مؤتمر وزير خارجية الصين

 

مؤتمر-صحفى-لوزير-خارجية-الصين
مؤتمر صحفى لوزير خارجية الصين

 

وزير-خارجية-الصين
وزير خارجية الصين

 

وسائل-إعلام-فى-المؤتمر-الصحفى
وسائل إعلام فى المؤتمر الصحفى

 


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