صور.. انتشار مكثف للقوات الروسية على مخارج مدينة الغوطة السورية

صور.. انتشار مكثف للقوات الروسية على مخارج مدينة الغوطة السوريةالخميس، 08 مارس 2018 06:03 م
القوات الروسية فى سوريا
كتب عبد الوهاب الجندى
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انتشرت بكثافة القوات الروسية، يرافقها قوات من الجيش السوري، على مخارج مدينة الغوطة الشرقية، حيث يتوقعون وصول عدد من المدنيين الراغبين فى الخروج الآمن من المدينة، وفق صور نشرتها وكالة أنباء رويترز.
وفى وقت سابق، ألقى الجيش السوري، منشورات من مروحياته العسكرية، علي مدينة الغوطة الشرقية، يناشد فيها المدنيين بالخروج الآمن من المدينة، وعدم التعامل مع المسلحين.
القوات الروسية في سوريا
جندي سوري
جنود روسيا
جانب من الحديث
قوات روسية تتحدث مع زعماء القبائل السورية
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