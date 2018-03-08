video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 مارس 2018 06:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. انتشار مكثف للقوات الروسية على مخارج مدينة الغوطة السورية

الخميس، 08 مارس 2018 06:03 م
صور.. انتشار مكثف للقوات الروسية على مخارج مدينة الغوطة السورية القوات الروسية فى سوريا





كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

انتشرت بكثافة القوات الروسية، يرافقها قوات من الجيش السوري، على مخارج مدينة الغوطة الشرقية، حيث يتوقعون وصول عدد من المدنيين الراغبين فى الخروج الآمن من المدينة، وفق صور نشرتها وكالة أنباء رويترز.

وفى وقت سابق، ألقى الجيش السوري، منشورات من مروحياته العسكرية، علي مدينة الغوطة الشرقية، يناشد فيها المدنيين بالخروج الآمن من المدينة، وعدم التعامل مع المسلحين.

القوات الروسية في سوريا
القوات الروسية في سوريا

 

جندي سوري
جندي سوري

 

جنود روسيا
جنود روسيا
جانب من الحديث
جانب من الحديث

 

قوات روسية تتحدث مع زعماء القبائل السورية
قوات روسية تتحدث مع زعماء القبائل السورية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جبهة النصرة تستهدف الممر الآمن بالقذائف لمنع المدنيين من الخروج من الغوطة

الجيش السورى يفتح ممرا ثانيا للخروج من الغوطة الشرقية

القوات الروسية

الغوطة السورية

الغوطة

سوريا

اخبار سوريا




لا تفوتك
مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة