صور.. المرور يشن حملات للكشف عن إطارات السيارات للحد من حوادث الطرق

صور.. المرور يشن حملات للكشف عن إطارات السيارات للحد من حوادث الطرقالخميس، 08 مارس 2018 12:28 م
حملات توعية على الطرق بمنطقة مرغم
كتب عبد الرحمن سيد
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تستكمل الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور ، شن حملات مرورية توعية ضد أخطار انفجار الإطارات لمنع وقوع حوادث الطرق، الحد من نزيف الدماء على الأسفلت، فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بالتوعية المرورية على قائدى السيارات، للحد من الحوادث بإشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.
توزيع كتيبات على السائقين
وقام اللواء عصمت الاشقر مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور علي مستوى الجمهورية، بشن حملات تحت شعار الإطارات والشبورة المائية للحفاظ على سلامة المواطنين، للحد من الحوادث وتم توزيع العديد من الكتيبات على سائقى السيارات وسوف تستمر الحملات التوعية المرورية على الطرق خلال الفترة المقبلة.
استمرار حملات مرورية بالطرق
انتشار المرور على المحاور
توعية كتيبات بطريق اسكندرية الصحراوى
جانب من الحملات
حملات المرور
حملات مرورية بالطرق السريعة
رجال المرور توزع كتيبات للتوعية على السائقين
قسم مرور مرغم
كتيبات سائقى الاتوبيسات
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