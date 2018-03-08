صور.. الحكومة توقع اتفاقيات فى مجالات الطاقة والنقل والصحة مع الوكالة الفرنسية







كتب- حسام الشقويرى - تصوير حسام عاطف

وقعت الحكومتان المصرية والفرنسية اليوم الخميس، اتفاقيات فى مجال الطاقة والنقل والرعاية الصحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وقامت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بالتوقيع مع السفير ستيفان روماتيه السفير الفرنسى لدى القاهرة وستيفانى مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة بتوقيع اتفاق منحة لتمويل الدعم الفنى فى مجال الطاقة بمبلغ 1.5 مليون يورو وتهدف المنحة إلى تعزيز حوكمة قطاع الطاقة.

كما وقعت الدكتورة سحر نصر مع السفير الفرنسى لدى القاهرة ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاق مبسط لمنحة بمبلغ 8 ملايين يورو خاصة بمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية وهى منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبى وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية تستخدم لتمويل الدعم الفنى للمشروع وذلك بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل.

ووقعت الوزيرة والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة مع الجانب الفرنسى الاتفاق التنفيذى للمنحة الخاصة بمشروع دعم الرعاية الصحية الأولية بمبلغ 130 ألف يورو بهدف تعزيز وتحسين فرص الحصول على خدمات رعاية صحية أولية مستدامة وذات جودة فى 5 محافظات مصرية.

كما وقعت الوزيرة والجانب الفرنسى الإعلان المشترك الخاص بتوفير مبلغ بقيمة 50 مليون يورو لتمويل خط ائتمان لدعم أنشطة التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تديرها المرأة من أجل تطوير أنشطتها وكذا منحة لتطوير وحدة النوع الاجتماعى بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور نيفين جامع رئيس الجهاز.



























































