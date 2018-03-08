صور.. إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة فى حادثى طعن بالنمسا







كتب محمد سعودى

قالت الشرطة النمساوية، إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة فى عملية طعن بالعاصمة "فيينا"، فيما وقع هجوم آخر بسكين بعد نصف ساعة من الحادث الأول، مما أسفر عن إصابة شخص آخر بجروح.

وحدثت عملية الطعن فى حى ليوبولدستاد قرب متنزه براتر بارك الشهير فى فيينا، وبعد 30 دقيقة وقع هجوم آخر فى براترسترن، مما إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

ووصلت قوات الشرطة إلى موقعى الهجوم، ولا تزال تبحث عن المشتبه به الذى نفذ هجومه العشوائى وسط العاصمة النمساوية "فيينا"، وفتحت تحقيقا حول ما إذا كان الهجومان مرتبطان ببعضهما أم لا، حيث قال متحدث باسم الشرطة فى فيينا :"لا نعرف إلى أى مدى توجد علاقة بين الهجومين".

وزعم أحد شهود العيان أنه سمع المهاجم يصرخ "الله الله". لكن يتم تأكيد ذلك من قبل الشرطة.

فيما أشارت السلطات النمساوية أنها القت القبض على منفذ الهجوم الثانى، وهو شخص يحمل الجنسية الأفغانية، لكنها لم توضح أية تفاصيل أخرى.



إجراءات أمنية مشددة فى النمسا



الشرطة فى الموقع الحادث بفيينا



الشرطة فى فيينا



جانب من محيط الحادث



جانب من وصول الشرطة إلى محيط عملية الطعن



سيارة شرطة



شرطة النمسا



شرطى نمساوى



موقع الهجوم