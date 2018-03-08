"صحة الغربية": الكشف على 850 مواطنا بقافلة علاجية بقرية بنا أبو صير -سمنود

"صحة الغربية": الكشف على 850 مواطنا بقافلة علاجية بقرية بنا أبو صير -سمنودالخميس، 08 مارس 2018 10:32 م
الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحه بالغربيه
الغربيه محمد طارق
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صرح الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحه بمحافظة الغربية، بأنه تم الدفع بقافلة طبية علاجية استمرت منذ أمس الأربعاء و حتى اليوم الخميس ، و ذلك بقرية بنا أبو صير التابعة لمركز سمنود ، للكشف على أهالى القرية و تقديم العلاج لهم بالمجان .
واضاف شرشر أن القافله شملت 10 عيادات طبية متنقلة ضمت كافة التخصصات المختلفة بالاضافة الى عيادة الأسنان بمركز صحة أسرة بنا أبوصير، و كذلك سيارة مجهزة للتسجيل الطبى و صيدلية متنقلة لصرف العلاج .
حيث قام الأطباء المتواجدون بالقافله بتقديم خدمات الكشف الطبى لأكثر من 850 مواطنا من أهالى القرية ممن تقدموا للكشف فى تخصصات الباطنه و العظام و النساء و الجراحه و الاطفال و الجلدية و الانف و الاذن و الاسنان ، و تم صرف الادوية اللازمه لهم بمعرفة الصيدلية المتنقلة .
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