شركة ميرسك: مصرع شخص وفقدان 4 آخرين فى حريق بسفينة شحن قبالة سواحل عمان







(رويترز)

قالت ميرسك لاين، أكبر شركة للشحن البحرى فى العالم، إن أحد أفراد طاقم سفينة تحترق فى بحر العرب لقى حتفه فيما لا يزال أربعة آخرون فى عداد المفقودين.

وأضافت الشركة فى بيان أن الحريق نشب فى السفينة، الثلاثاء، على بعد نحو 900 ميل بحرى إلى الجنوب الشرقى من صلالة فى سلطنة عمان.

وأشارت إلى أنه تم إنقاذ 23 من الطاقم لكن أحدهم، وهو من تايلاند، فارق الحياة الأربعاء.

وقالت ميرسك وهى وحدة تابعة لشركة الشحن الدنمركية إيه.بي. مولر-ميرسك "تدهورت حالته الصحية بشدة ... بسبب الإصابات التى لحقت به نتيجة الحريق".

وذكر البيان أن الحريق ما زال مشتعلا وأن جهود البحث لا تزال جارية للعثور على أربعة آخرين من الطاقم فُقدوا إثر الحريق. وقالت متحدثة باسم الشركة "إنه حريق خطير للغاية". وتابعت "ليس لدينا حتى هذه المرحلة ما يجعلنا نعتقد أن الحريق نجم عن خطأ فى بناء السفينة".