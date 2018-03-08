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شركة مياه الشرب بدمياط تنظم مؤتمرا عماليا لتأييد الرئيس السيسي

الخميس، 08 مارس 2018 04:38 م
شركة مياه الشرب بدمياط تنظم مؤتمرا عماليا لتأييد الرئيس السيسي مؤتمر لدعم السيسى - أرشيفية





أ ش أ
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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط اليوم الخميس، مؤتمرًا عماليًا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تولى فترة رئاسية ثانية.

حضر المؤتمر آلاف العاملين بالشركة، الذين أعلنوا تأييدهم ووقوفهم مع الرئيس السيسي خلال انتخابات الرئاسة المقبلة من أجل الاستقرار واستكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأها الرئيس السيسي خلال فترة رئاسته الأولى.

وأكد المشاركون فى المهرجان العمالى تضامنهم وتأييدهم المطلق مع الخطوات التى تتخذها الدولة فى حربها ضد الإرهاب وأعوانه بالداخل والخارج.

كما شهد المؤتمر حضور نواب حاليين وسابقين وأكثر من أربعة آلاف من العاملين بالشركة والشخصيات العامة بدمياط.

 

 


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