شركة مياه الشرب بدمياط تنظم مؤتمرا عماليا لتأييد الرئيس السيسي

شركة مياه الشرب بدمياط تنظم مؤتمرا عماليا لتأييد الرئيس السيسيالخميس، 08 مارس 2018 04:38 م
مؤتمر لدعم السيسى - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط اليوم الخميس، مؤتمرًا عماليًا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تولى فترة رئاسية ثانية.
حضر المؤتمر آلاف العاملين بالشركة، الذين أعلنوا تأييدهم ووقوفهم مع الرئيس السيسي خلال انتخابات الرئاسة المقبلة من أجل الاستقرار واستكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأها الرئيس السيسي خلال فترة رئاسته الأولى.
وأكد المشاركون فى المهرجان العمالى تضامنهم وتأييدهم المطلق مع الخطوات التى تتخذها الدولة فى حربها ضد الإرهاب وأعوانه بالداخل والخارج.
كما شهد المؤتمر حضور نواب حاليين وسابقين وأكثر من أربعة آلاف من العاملين بالشركة والشخصيات العامة بدمياط.
إضافة تعليق
الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة