شحن 384 كيلو ذهب خام من مطار القاهرة لكندا







كتب هانى عثمان



شحنت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، شحنة ذهب خام من منجم السكري إلي كندا لتنقيتها وبيعها في البورصات العالمية.

وقال مصدر بقرية البضائع، أنه تم شحن 384 كيلو جرام ذهب خام داخل 21 طرد بحضور مندوب الدمغة والموازين، على متن الطائرة المتجهة إلى كندا لتنقيتها وبيعها في البورصات العالمية.

