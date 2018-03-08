س وج: ماذا تعرف عن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الإرهابية منفذة هجمات بوركينافاسو







كتب عبد الوهاب الجندى

فى الثانى من مارس 2018، هاجم مسلحين بسيارات مفخخة وأسلحة رشاشة، مقر قيادة الجيش فى بوركينا فاسو والسفارة الفرنسية فى العاصمة واغادوغو، وتمكنوا من قتل وإصابة أكثر من 30 شخصًا.

وفى اليوم التالى للحادث الإرهابى أعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" مسئوليتها عن الحادث، مما يجعلنا نكشف لكم على هيئة (س وج) من هى هذه الجماعة الإرهابية وإلى أى فصيل مسلح تنتمى.

س: ما هى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين؟

ج: جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، هى حركة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة تنشط فى منطقة الساحل والصحراء الأفريقية وتستهدف القوات الفرنسية والمالية والأفريقية التى تقاتل على أراضى مالي.

س: متى تأسست جماعة نصرة الإسلام والمسلمين؟

ج: تأسست جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" فى الأول من مارس عام 2017، من خلال اندماج أربع حركات مسلحة فى مالى ومنطقة الساحل هي: "أنصار الدين"، "كتيبة المرابطون"، "إمارة منطقة الصحراء الكبرى" و "كتائب ماسينا".

س: من هم قيادات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الإرهابية؟

ج: ظهر فى إعلان تأسيس جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، الذى جاء فى شريط مصور نشرته بعض المواقع التابعة للجماعات المسلحة، كل من "أبو عبد الرحمن الصنهاجي"، و"الحسن الأنصارى نائب أمير كتيبة "المرابطون" وزعيم جماعة أنصار الدين "إياد أغ غالي" وزعيم "إمارة منطقة الصحراء" المدعو "يحيى أبو الهمام"، وزعيم كتائب ماسينا "أمادو كوفا".، وتم اختيار زعيم "أنصار الدين" المالية "أغ غالى" زعيمًا جديدًا لـ "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين".

س: إلى أى الحركات الإرهابية الكبرى تنتمى "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"؟



ج: فور تشكيل "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" أعلن "أغ غالى" مبايعته لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابى أيمن الظواهري، وزعيم "تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى" أبو مصعب عبد الودود، وزعيم حركة طالبان الأفغانية الملا هيبة الله، كما أشادت الجماعة بمؤسس القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

س: كم يبلغ عدد "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"؟

ج: فى نهاية 2017 قدرت المخابرات الفرنسية عدد أفراد جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" بحوالى 500 عنصر.

س: ما هى أبرز العمليات الإرهابية المسلحة التى نفذتها الجماعة؟

نفذت الجماعة منذ تشكيلها العديد من العمليات التى استهدفت القوات المالية والفرنسية، ففى 5 مارس 2017 تبنت هجوما أوقع 11 قتيلا فى صفوف الجيش المالي، ثم تبنت هجوما آخرا فى أبريل من نفس العام أسفر عن مقتل جندى فرنسي.

وفى 2 يوليو 2017 بثت الجماعة شريط فيديو ظهر فيه ستة رهائن غربيين لديها، وأيضا فى شريط آخر بثته فى أكتوبر 2017 ظهر 11 مختطفا عسكريا ماليا اختطفوا فى الفترة ما بين يوليو 2016 ومارس 2017.

وفى 2 مارس 2018، أعلنت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" مسؤوليتها عن هجومى واغادوغو اللذين استهدفا مقر رئاسة أركان الجيش والسفارة الفرنسية وخلفا نحو 30 شخصا بين قتيل وجريح.