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سوريا تتهم تركيا بمواصلة خرقه للقرار 2401 واعتداء قواته على عفرين

الخميس، 08 مارس 2018 11:19 م
سوريا تتهم تركيا بمواصلة خرقه للقرار 2401 واعتداء قواته على عفرين بشار الأسد





(أ ش أ)
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اتهمت سوريا النظام التركى بمواصلة عدوانه على مدينة عفرين لليوم 48 على التوالى ما أدى لاستشهد 3 أطفال جراء قصف القوات التركية بقذائف المدفعية على قرية ترندة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصادر ميدانية فى مدينة حلب بأن مدفعية قوات النظام التركى كثفت قصفها على عدد من قرى منطقة عفرين ما تسبب باستشهاد 3 أطفال من أسرة واحدة فى قرية ترندة ووقوع أضرار كبيرة فى المنازل والممتلكات.

وأضافت الوكالة السورية أن النظام التركى واصل انتهاكه لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2401 عبر قصفه بمختلف أنواع الأسلحة المنازل فى بلدة جنديرس وقرى ناحية شران ومزارع وبساتين الأهالى ما تسبب بوقوع دمار كبير فى المنازل وأضرار كبيرة بالمزروعات.

وأشارت إلى أن عدوان النظام التركى وعدد من التنظيمات الإرهابية التابعة له المتواصل على منطقة عفرين أسفر عن استشهاد 218 مدنياً وإصابة 651 آخرين جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ إضافة إلى تدمير العديد من البنى التحتية والخدمية فى المنطقة.

وكانت قوات النظام التركى والمجموعات الإرهابية التابعة لها صعدت من عدوانها على بلدة جنديرس ما تسبب بإصابة امرأتين 19 عاماً و45 عاماً ووقوع دمار كبير فى المنازل.

 


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سوريا

تركيا

القرار 2401

عفرين




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