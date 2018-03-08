سقوط 3 أشخاص لاتهامهم بتصنيع الحشيش داخل شقة فى الهرم

مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط مقاولين وعامل لاتهامهم بتصنيع المواد المخدرة، وخصاة مخدر الحشيش، باستخدام مواد كيماوية، وضبط بحوزتهم كمية من المواد المستخدمة فى التصنيع بالهرم.
وردت معلومات للرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، تفيد تصنيع مقاوين وعامل لمخدر الحشيش، داخل شقة تابعة لدائرة القسم.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 49 أمبول من مادة الكيتامين، و50 أمبول لمادة مجهولة، و5 عبوات بلاستيكية تحتوى على مادة محلول الكدامين، وكمية من مخدر الحشيش، وبمواجهتهم اعترفوا بتجميع كميات من مخدر الحشيش، وإضافة المواد المضبوطة بحوزتهم عليها، وبيعها لعملائهم، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
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