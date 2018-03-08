سقوط عصابة تقليد الأموال وتزوير المحررات الرسمية الحكومية بالقاهرة







كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مسجلان خطر لتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الاجرامى في تقليد الأوراق المالية وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية، لترويجها بين المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعه.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية من صاحب كشك، مفادها تردد أحد الأشخاص على المنطقة عمله لترويج الأوراق المالية المقلدة حيث يتحصل من عملائه على مبلغ 300 جنيه نظير 1000جنيه مقلدة.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية وبصحبتهم القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه يحيى.ف.ش.ط. 54 سنة مسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 9272 فئة " ج " المعادى ، والسابق اتهامه في 32 قضية أخرهم 9360 لسنة 2014م الجيزة " أموال عامة".

وعثر بحوزته على 104 ورقة مالية فئات (50، 100، 200) بإجمالى 13,350 ألف جنية " مقلده"، وورقه بيضاء ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب لوزارة التجارة الداخلية مكتب القاهرة، و25 قرص ابتريل المخدر .

بمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والعملات المقلدة لترويجها على عملائه وأنه يتحصل عليها والمستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية من إبراهيم .س.ح.48 سنة عاطل .

تم بإرشاده ضبط الأخير بمسكنه وعثر بداخله على الأدوات المستخدمة في تقليد وتزوير المستندات ، جهاز كمبيوتر يحوي العديد من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية بالدولة ، 3 اسطمبات مدون عليها جمهورية مصر العربية ، 3اسكنر، ماكينة تغليف، 6 بطاقات ذاكرة ، 7 حبارات ، مكواة ، استشوار .

اعترف باستخدامهم في اصطناع الشهادات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية وتقليد العملات المالية .

كما تم ضبط 6 ورقات مالية فئة 1 دولار أمريكي مقلدة، وشهادة منسوب صدورها لأكاديمية السادات للعلوم باسم نهى.م.م.، محضر استلام قطعة ارض من إسلام.ع.ح. إلى مرزوق .ح.م.، و شهادة الحصول على ليسانس حقوق منسوب صدورها لجامعة بنها باسم خالد.ع.ع.، وشهادة الحصول على الشهادة الابتدائية باسم سيد .ع.ج.، وشهادة دراسات عليا بكلية الحقوق بجامعة عين شمس باسم مطلق.د.م. ، 35 كشف مستخرج رسمي منسوب صدورهم لمصلحة الضرائب العقارية ممهورين بخاتم وزارة المالية ، وصورة ضوئية من المحضر رقم 10230 لسنة 2012م السيدة زينب، و شهادة مصالحة منسوب صدورها لمباحث الكهرباء بالجيزة باسم / يوسف.ف.ق.، رخص قيادة وتسيير وبطاقات الرقم القومي بأسماء مختلفة0 وجميعهم مزورين .

بمواجهته بأقوال المتهم الأول وما أسفر عنه الضبط أيدها واعترف بتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الاجرامى في تقليد الأوراق المالية وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية ، واقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها بين المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعه.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.