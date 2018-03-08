سفير مصر فى بولندا يلتقى المواطن المصرى المعتدى عليه







كتب أحمد جمعة

فى إطار ما توليه وزارة الخارجية المصرية من أولوية متقدمة لرعاية أحوال المصريين في الخارج، استقبل السفير حسام القاويش سفير جمهورية مصر العربية لدى بولندا المواطن المصري محمد عزت الذى تعرض للاعتداء على يد مجموعة من الشباب في بولندا، حيث اطمئن على أحواله الصحية، وتأكد من حصوله على الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد السفير، خلال اللقاء، على أن السفارة المصرية فى بولندا لن تتوان عن بذل كافة جهودها من أجل كشف ملابسات الواقعة، ومتابعة التحقيقات بالتعاون مع السلطات البولندية للقبض على الجناة فى واقعة الاعتداء والعمل على إعادة الحقوق للمواطن المصرى، مشدداً على أن السفارة تؤكد دوماً أنه فى إطار دعمها المستمر لأبناء الجالية المصرية، فإنها تتطلع إلى تواصل أبنائها معها أولاً بأول في حالة مواجهتهم لأية عقبات أو مشاكل فى بولندا من أجل العمل على تذليلها.

من جانبه، قدم المواطن المصرى الشكر للسفير على استقباله وحرصه على التواصل معه، وأشاد باهتمام القسم القنصلى بالسفارة بالاطمئنان عليه، وبمتابعة التحقيقات فى الحادث.