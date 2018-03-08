سعر اليورو اليوم الخميس 8-3-2018.. العملة الأوروبية تتراجع







كتبت دانه الحديدى

تراجع سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس 8-3-2018، بعد ارتفاع كبير شهده سعر العملة الأوروبية خلال تعاملات أمس الأربعاء بقيمة تراوحت بين 11 و14 قرشا بمختلف البنوك، ليسجل 21.73 جنيه للشراء و21.91 جنيه للبيع وفقا لآخر تعاملات البنك الأهلى.

وجاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، الذى يختلف من بنك لآخر، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة فى السوق المصرية، كالتالى..



سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك المركزى

21.8094 جنيه للشراء

21.9353 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

21.73 جنيه للشراء

21.91 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

21.74 جنيه للشراء

21.90 جنيه للبيع



سعر عملة اليورو

سعر اليورو فى بنك القاهرة

21.75 جنيه للشراء

21.91 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

21.76 جنيه للشراء

21.92 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

21.74 جنيه للشراء

21.90 جنيه للبيع