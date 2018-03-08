video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 مارس 2018 03:39 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 8-3-2018 وثبات العملة السعودية

الخميس، 08 مارس 2018 12:51 م
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 8-3-2018 وثبات العملة السعودية ريال سعودى - أرشيفية





كتبت- دانه الحديدى
إضافة تعليق

 

حالة من الثبات شهدها سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 8-3-2018، مسجلا 4.67 جنيه للشراء، و4.70 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

 

 ووفقاً لبيانات عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، كالتالى:

 

الريال السعودى اليوم
الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 

4.6839 جنيه للشراء

4.7108 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

 

سعر صرف الريال السعودى اليوم
سعر صرف الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.66  جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.65 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى
سعر عملة الريال السعودى

 

هيئة مقاولات السعودية تستعد لدمج الشركات والمؤسسات فى قطاع المقاولات

 

قال المهندس أسامة العفالق، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، إن الهيئة تستعد لبدء العمل فى تحقيق الاندماج بين الشركات والمؤسسات فى قطاع المقاولات، فضلا عن تذليل العقبات أمامه، مبينا أن هناك توجها استراتيجيا لتعزيز ثقافة الاندماج بين الشركات والمؤسسات، لرفع مستوى القطاع.

 

وطبقا لما نشرته صحيفة الاقتصادية، أضاف العفالق، أن خطة الاندماج ستكون من خلال جهات استشارية مسؤولة عن تقيم كل شركة أو مؤسسة بحيث تحدد تخصصها وتصنيفها وتنظيم قوانينها، مشيرا إلى أن العقود المنظمة الحالية لا تساعد علی الاندماج لصعوبة التقييم.

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات الخميس 8-3-2018 واستقرار الدولار واليورو

سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة