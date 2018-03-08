سعر الريال السعودى اليوم الخميس 8-3-2018 وثبات العملة السعودية







كتبت- دانه الحديدى

حالة من الثبات شهدها سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 8-3-2018، مسجلا 4.67 جنيه للشراء، و4.70 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

ووفقاً لبيانات عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، كالتالى:



الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.6839 جنيه للشراء

4.7108 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع



سعر صرف الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.65 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى

هيئة مقاولات السعودية تستعد لدمج الشركات والمؤسسات فى قطاع المقاولات

قال المهندس أسامة العفالق، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، إن الهيئة تستعد لبدء العمل فى تحقيق الاندماج بين الشركات والمؤسسات فى قطاع المقاولات، فضلا عن تذليل العقبات أمامه، مبينا أن هناك توجها استراتيجيا لتعزيز ثقافة الاندماج بين الشركات والمؤسسات، لرفع مستوى القطاع.

وطبقا لما نشرته صحيفة الاقتصادية، أضاف العفالق، أن خطة الاندماج ستكون من خلال جهات استشارية مسؤولة عن تقيم كل شركة أو مؤسسة بحيث تحدد تخصصها وتصنيفها وتنظيم قوانينها، مشيرا إلى أن العقود المنظمة الحالية لا تساعد علی الاندماج لصعوبة التقييم.