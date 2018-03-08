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سعر الدولار اليوم الخميس 8-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الخميس، 08 مارس 2018 12:18 م
سعر الدولار اليوم الخميس 8-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية دولار - أرشيفية





كتبت- دانه الحديدى
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 8-3-2018، مسجلا 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع، وفقا لتعاملات البنك الأهلى.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى.

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.5669 جنيه للشراء

17.6665 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 

سعر الصرف للدولار
سعر الصرف للدولار

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.56  جنيه للشراء

17.66  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

 17.56 جنيه للشراء

 17.66 جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

 

"المركزى للإحصاء": واردات مصر البترولية ارتفعت لـ5.2 مليار دولار فى 2017

 

كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من المنتجات البترولية خلال عام 2017، مقارنة بالعام السابق له، حيث بلغت قيمة الواردات البترولية على مدار الفترة من يناير – ديسمبر 2017 ما تتجاوز قيمته 5.220 مليار دولار، مقابل 4.218 مليار دولار خلال عام 2016.

 

ووفقاً لأحدث نشرات التجارة الخارجية الصادرة عن جهاز الإحصاء، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية لها، بلغت واردات مصر من البترول الخام 1.735 مليار دولار خلال عام 2017، مقابل 1.063 مليار دولار فى 2016، أما واردات مصر من باقى منتجات البترول، فبلغت العام الماضى 3.490 مليار دولار، مقابل 3.155 مليار دولار فى 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 


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