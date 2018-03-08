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روسيا تعرب عن قلقها إزاء تنامى نشاطات "داعش" فى شمال أفغانستان

الخميس، 08 مارس 2018 11:41 م
روسيا تعرب عن قلقها إزاء تنامى نشاطات "داعش" فى شمال أفغانستان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين





(أ ش أ)
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أعربت روسيا اليوم الخميس، عن قلقها إزاء تنامى نشاطات تنظيم "داعش" الإرهابى فى المناطق الشمالية من أفغانستان.

وقال المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، وفقا لقناة (روسيا اليوم ) الإخبارية، إن نشاطات التنظيم الإرهابى تمثل عاملا خطيرا لتدهور الأوضاع الأمنية فى المنطقة، حيث يزداد عدد مسلحى التنظيم فى شمال البلاد باستمرار، الأمر الذى يجعل هذه المنطقة موطئ قدم للتنظيم فى توسعه إلى مناطق أخرى، بما فيها آسيا الوسطى.

ولفت المندوب الروسى إلى أن حوادث نقل أسلحة لمسلحى "داعش" على متن مروحيات بدون علامات لم يجر تحقيق فيها حتى الآن، مضيفا: "هذه القضية لا يجوز الصمت عليها ، بل يجب التحقيق فيها بصورة وافية ووقف هذه الممارسات".

وأشار إلى أن مما يثير القلق الروسى الأكبر قيام "داعش" بإنشاء شبكة واسعة من معسكرات لتدريب مسلحين، ومنهم منحدرون من روسيا ودول آسيا الوسطى.

 

 


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